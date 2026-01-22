Sigue fuerte alza en Bolsa de Colombia

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 21 de enero de 2026 en 2.444,98 puntos registrando una variación positiva de 1,79 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 18,23 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 2.230 puntos, y como el mercado cierra en máximos históricos ya no se presentan resistencias técnicas.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $365.545 millones, mostrando una variación positiva de 15,10 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $317.557 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol + 1,30 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $88.370 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a preferencial Grupo Cibest (PFCibest + 3,39 %) que negoció $50.792 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos el ETF iCOLCAP (iCOLCAP + 1,58 %) que transó un monto de $32.442 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, las acciones de Cementos Argos ordinaria (Cemargos) que suben 4,84 %.
- En la segunda casilla, preferencial Grupo Cibest (PFCibest) 3,39 %, cerrando en máximos históricos.
- Finalmente, los títulos del Grupo Aval preferencial (PFAva) que se valorizaron 3,07 %.
Las acciones de Títulos Inmobiliarios (TIN) cayeron – 14,21 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap