Una nueva billetera digital se acaba de sumar al ecosistema financiero colombiano. Se trata de Simple, una aplicación de origen europeo diseñada para ahorrar y hacer transacciones en activos digitales.
Así las cosas, esta herramienta permite invertir, recibir, ahorrar y, sobre todo, pagar con base en este tipo de monedas.
Ekaterina Kirichenko, directora de la marca para América Latina, destacó que esta plataforma potencia el uso de los criptoactivos en la cotidianidad, convirtiéndose así en una solución financiera flexible.
“Llegamos al país para que las monedas estables sean genuinamente útiles en el día a día: permitiendo a los usuarios ahorrar en criptoactivos vinculados al dólar, recibir ingresos del exterior y pagar localmente con la menor fricción posible”, mencionó.
Kirichenko también resaltó que este es un mercado de gran escala en Colombia, con cerca de 2,5 millones de propietarios de activos digitales y una aceleración en el envío y recepción de remesas. Esto se ha transformado en “una señal clara de la necesidad de mover dinero a través de las fronteras y de la enorme audiencia que busca soluciones cotidianas”.
Para cumplir con ese objetivo, Simple facilita la conversión de ‘stablecoins’ en capacidad de gasto local, con pagos mediante tarjeta virtual en pesos colombianos y, próximamente, con códigos QR (en los puntos disponibles). Además, prioriza la transparencia bajo una política de “cero sorpresas”: con procesos claros, guías dentro de la aplicación y explicaciones sencillas.
Destacado: Supermercado que ahora compite con ARA y D1 sacó descuento del 50 % en varios productos alimenticios
¿Cómo funciona esta herramienta?
Simple se promociona como un asistente que elimina las complicaciones técnicas. Entre las labores que simplifica se incluyen:
- Cripto para usar sin inconvenientes: Simple se enfoca en que las criptomonedas sean accesibles y prácticas para el uso cotidiano. A través de una interfaz amigable, la aplicación prioriza el uso de stablecoins para realizar pagos, invertir o ahorrar.
- Solución para turistas o residentes: está disponible incluso para quienes no son nacionales de Colombia. La app permite registrarse también con pasaporte extranjero.
- Compra directa desde el banco: dentro de la aplicación, se pueden comprar activos digitales de forma segura y rápida.
Adicionalmente, se destaca que Simple Wallet opera con tecnología ‘non-custody’, lo que significa que es el propio usuario quien controla directamente su dinero y no la plataforma.
Lo anterior implica una mayor facilidad para recuperar el acceso, máxima seguridad de los fondos y la posibilidad de gestionar de forma independiente la declaración de sus operaciones ante las autoridades fiscales.
“En Colombia, no solo queremos que la gente ahorre en activos digitales, sino que pueda usarlos para pagar un café o el mercado de una forma muy simple”, añadió la directora de Simple.
Destacado: Prohibición que tienen vigilantes en conjuntos y que muchos residentes pasan por alto