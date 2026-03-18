Sindicato de Ecopetrol pide la salida de Ricardo Roa de la Presidencia

En las últimas semanas, la permanencia de Ricardo Roa en la Presidencia de Ecopetrol ha estado en entredicha, luego de que la Fiscalía le imputara cargos por presunto tráfico de influencias.
La Junta Directiva con la decisión lo ha mantenido en su cargo “respetando el debido proceso”. Sin embargo, la semana pasada informó que revisará su continuidad.
Pero este miércoles 18 de marzo se le suma otro peso. Esta vez por parte de la Unión Sindical Obrera (USO), que por medio de un comunicado le solicitó a la Junta apartar a Roa como presidente de la compañía.
“Los señalamientos y las múltiples investigaciones que actualmente cursan en contra del presidente Ricardo Roa agravan la situación de la empresa y generan riesgos que de materializarse pueden afectar aún más su adecuado funcionamiento”, expresó USO.
Al mismo tiempo, plantó que “exigen al máximo órgano de dirección y gobierno corporativo de la compañía que proceda a apartar del cargo al presidente de Ecopetrol”.
En otro apartado, el sindicato reconoció el entorno retador que atraviesa el sector y que golpea a Ecopetrol, dejándole grandes desafíos como compañía y que obliga a “diseñar una reingeniería financiera que asegure los recursos necesarios para fortalecer la línea de negocio tradicional de hidrocarburos”.
Lo anterior se logra “desarrollando una campaña exploratoria para adicionar nuevas reservas de gas natural y petróleo, aplicar las tecnologías necesarias para aumentar el factor de recobro en los campos maduros y gestionar ante el gobierno el tramite de las licencias ambientales para el desarrollo de sus proyectos”, aseguró USO.
Cabe resaltar que, en 2025, Ecopetrol completó tres años de caídas consecutivas en sus utilidades. Finalmente, el sindicato reconoció la presunción de inocencia de Roa, pero “consideramos que la situación actual exige actuar con total transparencia y apego a los principios éticos”.
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