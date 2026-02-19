Sindicato de Ecopetrol (USO) se distancia de Cepeda para elecciones presidenciales: apoyará a Roy Barreras

La Unión Sindical Obrera (USO), organización sindical de Ecopetrol, le dio su apoyo a la candidatura presidencial de Roy Barreras para la consulta presidencial Frente por la Vida, que se celebrará el 8 de marzo de 2026.
Según manifestó la organización, esta decisión se debe a que, si bien están de acuerdo con avanzar en materia de política pública en energías renovables, no lo están con el desincentivo de las fuentes de energía de origen fósil, es decir, el petróleo y el gas, que son el núcleo del negocio de Ecopetrol, así lo señaló su presidente, Martín Ravelo.
El sindicato dijo que el país no puede seguir cediendo en materia de suficiencia energética, sino que debe recuperar sus capacidades en la industria petrolera y particularmente en la gasífera, mientras avanza en la generación de energías renovables.
Por ello, manifestó que el nuevo gobierno deberá tomar decisiones para invertir en exploración, producción y refinación en la industria, es decir, volver a incentivar el mercado de hidrocarburos.
También apuntó que se debe desarrollar, con base en estudios científicos, la conveniencia del fracking como solución a la demanda de refinados y al déficit de gas, señalando que los pilotos podrían implementarse en el Magdalena Medio.
Para el sindicato, el error más grande que podría cometer el país en esta materia es importar los combustibles necesarios para el abastecimiento interno, ya que, según señalaron, el contexto geopolítico internacional lanza una clara advertencia sobre los riesgos que esto podría implicar. Por ello, indicaron que los distintos sectores progresistas, alternativos, liberales y demócratas tienen la responsabilidad de converger en este esfuerzo.
“Roy Barreras se comprometió con los trabajadores del petróleo y el gas a reformular las políticas energéticas del país con fundamento en la autosuficiencia, la seguridad y la soberanía energética, mediante una construcción colectiva con los distintos grupos de interés, incluida la transición energética bajo criterios de planificación, participación y realidades objetivas del país”, dijo el sindicato.
Con ello, la USO le dio su espaldarazo a quien también fue funcionario del gobierno Petro, y a la vez, se distancian de quien sería el candidato del oficialismo, Iván Cepeda, puesto que el organismo manifestó que Cepeda representa un impulso total a las energías renovables mientras se debilitan las fuentes fósiles.
