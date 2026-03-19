Sindicatos de Ecopetrol chocan por polémicas de Ricardo Roa, mientras la Junta define futuro del presidente

Los sindicatos de Ecopetrol parecen estar enfrentados, mientras la empresa continúa con problemas internos. En la mañana del 19 de marzo se conocieron dos versiones sobre los mismos hechos. Ricardo Roa, presidente de la compañía, está enfrentando imputaciones de la Fiscalía y también señalamientos en la agenda mediática sobre supuestas irregularidades en la compra de un apartamento en el norte de Bogotá.
Como consecuencia, el presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), Martín Ravelo, señaló que Ricardo Roa debe dar un paso al costado, indicando que las múltiples controversias de Roa afectan la reputación de la compañía. Agregó que un presidente de Ecopetrol no debe estar enfocado en asuntos de carácter particular, sino que, por el contrario, debe estar totalmente inmerso en actividades que vayan en función del desarrollo de la estatal energética.
Sin embargo, la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia (Utipec) rechazó los pronunciamientos de la USO, y según lo dijo, “Roa es solo un fusible para ocultar a los verdaderos responsables”.
En un comunicado, esta organización expresó que, con la exigencia de que salga Ricardo Roa de Ecopetrol, lo que hay es una «maniobra de distracción» que oculta periodos prolongados de “coadministración y complicidad” que, según señalaron, han llevado a la compañía a un “declive estratégico sin precedentes”.
Incluso, Utipec señaló que hay una «persecución» deliberada en contra de trabajadores que están intentando «salvar a la empresa desde adentro», indicando que este “silencio forzado” se da a través de la “imposición del miedo a procesos disciplinarios”, lo que la organización denominó como un “régimen del terror”.
Tanto las versiones del presidente Roa como las de la USO y Utipec son eso: versiones, que posiblemente ofrecen solo una parte de la realidad del complejo panorama que atraviesa la empresa. Sin embargo, estas declaraciones dejan ver que, al menos en el discurso, los sindicatos están enfrentados y que Ecopetrol atraviesa un momento complejo, que va más allá de la caída de utilidades y se extiende a señalamientos de supuestas persecuciones internas.
Por otro lado, en la mañana del 19 de marzo de 2026, la Junta Directiva de la compañía se reunió en sesión ordinaria, en la que probablemente se abordó el tema de la salida de Ricardo Roa. Aunque no se sabe con certeza qué decisión se tomará, es probable que la Junta opte por su permanencia.
Destacado: USO, principal sindicato de Ecopetrol, advierte movilizaciones si permanencia de Ricardo Roa genera inestabilidad
Es necesario recordar que Ecopetrol es una compañía del Estado colombiano, que tiene una participación superior a 88 % de las acciones. Esto significa que es una empresa de carácter público y que hace parte del patrimonio de todos los colombianos.
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