Sofitel Bogotá Victoria Regia recibe cuatro importantes reconocimientos de prestigioso certamen

Los Luxe Global Awards 2025, uno de los certámenes más prestigiosos del sector hotelero internacional, otorgó al hotel Sofitel Bogotá Victoria Regia cuatro reconocimientos.
Las categorías fueron: Mejor hotel de lujo de la ciudad, mejor hotel de negocios, mejor hotel boutique de negocios y mejor hotel de lujo sostenible.
En la edición 2024 de estos premios, el establecimiento fue distinguido como Mejor Hotel Contemporáneo de Lujo en Colombia, mientras que su restaurante Basilic recibió el reconocimiento a Mejor Menú de Productos de Origen Local, destacando la fusión de la alta cocina francesa con ingredientes autóctonos colombianos.
Cabe recordar que el hotel está ubicado en el corazón de la Zona Rosa de Bogotá; Sofitel Bogotá Victoria Regia se ha consolidado como un símbolo del lujo contemporáneo. Tiene 102 habitaciones que combinan la elegancia del diseño francés con referencias a la biodiversidad y riqueza cultural colombiana; el hotel ofrece una experiencia única donde convergen confort, arte, sostenibilidad y gastronomía.
Recomendado: Destinos en Colombia que serán tendencia en 2026: ¿Dónde hospedarse?
Más allá de su oferta de hospedaje, el hotel es un centro de eventos corporativos de alto nivel y ha desarrollado una propuesta cultural en alianza con reconocidas galerías de arte de la ciudad, convirtiendo sus espacios en una plataforma de exhibición para artistas colombianos.
Por otro lado, el restaurante Basilic eleva la cocina local a una experiencia gastronómica de clase mundial. Su apuesta por una cocina con identidad y responsabilidad se ve reflejada en su proyecto pionero de medición de huella de carbono en alimentos.