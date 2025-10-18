Soft Touch, tradicional heladería antioqueña, fue comprada por Grupo Somos Belisario, con planes de expansión local

Soft Touch, la tradicional marca de helados que nació en Medellín a finales de los años noventa, tendrá un nuevo futuro, luego de que el Grupo Empresarial Somos Belisario hiciera oficial su adquisición.
La operación hace parte de una estrategia que busca diversificar el portafolio del grupo y fortalecer su presencia en la industria gastronómica del país.
La transacción contempla la expansión de la cadena en ciudades estratégicas de Colombia y la creación de nuevos empleos directos e indirectos. Con ello, la compañía apunta a dinamizar un sector que ha mostrado resiliencia en medio de un entorno económico desafiante.
La expectativa es que Soft Touch pase de ser una marca local a una con proyección nacional. La empresa tiene planes inmediatos de llegar a Bogotá, Cali, la Costa Caribe y el Eje Cafetero, regiones consideradas clave para su crecimiento.
La estrategia de expansión incluirá la apertura de puntos de venta en zonas de alto flujo comercial y la actualización de su propuesta gastronómica, adaptada a las nuevas tendencias de consumo.
Expansión y planes de posicionamiento
Cada nueva tienda generará entre 15 y 20 empleos directos, además de oportunidades en transporte, logística y servicios asociados. Con este plan de crecimiento, Soft Touch podría duplicar su planta de personal en los próximos tres años, impulsando a su vez la cadena de valor del sector lácteo y de alimentos en Antioquia y otras regiones.
El Grupo Somos Belisario considera que Soft Touch tiene el potencial para competir con cadenas multinacionales y fortalecer su presencia en el mercado nacional. La combinación entre tradición de marca y respaldo empresarial será el eje de esta nueva etapa.
La adquisición se enmarca en una tendencia del empresariado regional de apostar por marcas locales con valor simbólico, con el propósito de escalar su alcance en el mercado.
Para Somos Belisario, la integración de Soft Touch complementa su estrategia en sectores como gastronomía, entretenimiento y cultura, identificados como focos de crecimiento sostenible.
El Grupo Empresarial Somos Belisario es un conglomerado empresarial de Medellín dedicado principalmente al sector del entretenimiento y la gastronomía, que reúne más de 20 marcas entre restaurantes, bares, discotecas y hoteles y que ha impulsado la transformación del barrio Provenza como epicentro de ocio y turismo en la ciudad.