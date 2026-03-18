Excavadoras, bulldozers y camiones saldrán a subasta en Colombia con descuentos y precios atractivos 

El mercado de subastas digitales de maquinaria pesada en Colombia está ganando protagonismo como una alternativa estratégica para la industria, en medio de un entorno económico que exige eficiencia y liquidez.
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Este modelo, que conecta activos en desuso con nuevas oportunidades productivas, cobra especial relevancia en sectores intensivos en capital como la minería, la infraestructura y la ingeniería civil.
En ese contexto, un paquete de maquinaria pesada, equipos industriales y vehículos operativos avaluados en cerca de $5.000 millones saldrá a subasta en el país, marcando un nuevo movimiento en la gestión de activos del sector productivo.
La operación será liderada por la multinacional brasileña Superbid, en alianza con Construcciones El Cóndor S.A., una de las compañías con trayectoria en proyectos de gran escala en Colombia.
La subasta pondrá en el mercado una amplia gama de activos que anteriormente hicieron parte de operaciones extractivas y proyectos de infraestructura. Entre los equipos disponibles se encuentran excavadoras, bulldozers, motoniveladoras, trituradoras de mandíbula, lavadores de materiales y compresores industriales, así como vehículos de transporte como buses, microbuses, camionetas y camiones.
Este tipo de procesos no solo permite acceder a maquinaria con precios competitivos, sino que también responde a una necesidad creciente del sector: optimizar capital y reducir activos improductivos.
Para empresas que buscan expandir su capacidad operativa sin incurrir en altos costos de inversión inicial, el mercado secundario se convierte en una alternativa cada vez más relevante.
El movimiento ocurre en un momento de ajustes para la minería y las industrias asociadas. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), el PIB del sector minero alcanzó los $10,4 billones en 2025, representando cerca del 1,02 % del PIB nacional.
Sin embargo, la actividad registró una contracción cercana al 8,3 % frente a 2024, reflejando un entorno de menor inversión y mayores desafíos para el desarrollo de nuevos proyectos.
El carbón sigue siendo el principal componente del sector, con una participación cercana al 56 %, seguido por minerales metalíferos con aproximadamente 29 %.
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A esto se suma una desaceleración en la inversión extranjera directa en minería, lo que ha llevado a las empresas a replantear sus estrategias financieras y operativas.
Panorama de las subastas industriales en Colombia
La rotación de activos a través de subastas industriales ha cobrado fuerza. De acuerdo con Superbid, la maquinaria pesada representa cerca del 40 % del volumen de activos transaccionados en este mercado, lo que evidencia su peso dentro de sectores como minería, infraestructura, energía e industria.
“La subasta se está consolidando como un puente entre los activos que ya cumplieron su ciclo en una operación y las empresas que necesitan maquinaria disponible de forma inmediata”, explicó Helena Balcázar, gerente de Superbid Colombia.
El fenómeno también ha comenzado a extenderse más allá de las grandes compañías. En ciudades como Bogotá y Medellín, empresas medianas de ingeniería y servicios industriales están utilizando este mecanismo para acceder a equipos especializados con menor inversión, lo que democratiza el acceso a maquinaria de alto valor.
Para los analistas, esta tendencia responde a una lógica de eficiencia financiera. Mantener maquinaria inactiva implica costos de mantenimiento y depreciación, mientras que su venta permite liberar capital para nuevas inversiones.
El mercado de subastas industriales en Colombia mostró un crecimiento sostenido durante 2025 y, según proyecciones del sector, podría expandirse entre un 15 % y un 20 % en 2026, impulsado por operaciones de mayor escala y la participación de nuevos sectores como energía e infraestructura vial.
Aunque los vehículos lideraron las transacciones el año pasado, se espera que la maquinaria pesada retome protagonismo, en línea con una posible reactivación gradual de proyectos extractivos y de infraestructura.
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“Lo que estamos viendo es una redistribución estratégica de activos dentro del sector”, afirmó María Paula Villa, subgerente de Superbid Medellín. “Equipos que estaban detenidos en una operación pueden convertirse en la base para nuevos proyectos en otras regiones del país”.