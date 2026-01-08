Reducción de subsidios al diésel en Colombia no sería inmediata, pero costos sí los asumirían los usuarios

El decreto del Gobierno Nacional para subir los costos del diésel no se aplicaría de manera inmediata, a pesar de la publicación del decreto. Esto se debe a que el Ministerio de Minas y Energía debe reglamentar los mecanismos de diferenciación de precios en el costo del diésel.
Hasta la fecha hay 6.400 estaciones para el abastecimiento de diésel, en las cuales se atiende una demanda cercana a 20 millones de vehículos. Es por ello que, los gremios señalaron que no existe una diferenciación en la oferta, por lo cual se deben reglamentar los precios diferenciados.
David Jiménez, vocero de las agremiaciones energéticas (Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos, Comce, y Federación de Distribuidores de Combustibles y Energéticos, Fendipetróleo), señaló en La W Radio que el gobierno pretende establecer esta medida en aproximadamente 300.000 vehículos, de los casi un millón de vehículos que consumen diésel, los cuales representan cerca de 50 % del consumo de combustibles líquidos en Colombia.
Añadió que el gobierno necesitará implementar tecnologías para hacer realidad los mecanismos de diferenciación, y expresó que aún no se sabe cómo se aplicarán estos mecanismos, ya sea a través de cámaras u otros medios, con la finalidad de materializar un principio de diferenciación en el precio.
Asimismo, indicó que, independientemente del tipo de tecnología que se utilice para determinar a quién se le cobra o no el subsidio, según las medidas del ejecutivo, lo que podría suceder es que los costos derivados de la eliminación de los subsidios se terminen trasladando a los usuarios, con lo cual el precio del combustible tendría una tendencia al alza.
En la emisora mencionada, Jiménez indicó que la política pública de reducción de los recursos destinados a mantener estables los precios del diésel se traducirá en un mayor costo de vida para todos los colombianos, en la medida en que estos mecanismos se sigan implementando. Esto se reflejará en un mayor costo de la canasta energética, expresó Jiménez, añadiendo que es el transporte de carga uno de los segmentos que más demanda el combustible.
