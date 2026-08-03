SuperTransporte da nuevo beneficio a conductores para reducir el pago en multas de tránsito

Los conductores que hayan recibido una multa de tránsito deberán cumplir un nuevo requisito para acceder a los descuentos previstos por la normativa vigente. La medida quedó establecida en la Resolución 8863 del 16 de julio de 2026, expedida por la Superintendencia de Transporte, con el propósito de fortalecer los controles en los cursos para infractores y evitar posibles casos de suplantación de identidad.
A partir de esta disposición, entrará en funcionamiento el Sistema de Control y Vigilancia (SICOV), una plataforma tecnológica diseñada para verificar, mediante mecanismos biométricos, la identidad de los ciudadanos que asistan a los cursos exigidos para obtener las rebajas en el pago de las sanciones de tránsito.
En consecuencia, ya no será suficiente con asistir al curso correspondiente. Los infractores deberán acreditar obligatoriamente su identidad a través de los mecanismos tecnológicos definidos por el SICOV, requisito indispensable para que el proceso sea válido y se mantenga el beneficio económico contemplado en la legislación.
¿Cuál es el nuevo requisito para obtener el descuento en las multas?
El principal cambio consiste en la implementación de un sistema de validación biométrica que permitirá confirmar que la persona que realiza el curso es, efectivamente, el infractor al que le fue impuesta la multa de tránsito.
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Para ello, el SICOV incorporará diferentes herramientas de autenticación que fortalecerán los controles durante todo el proceso de capacitación. Entre los mecanismos previstos se encuentran la validación de identidad mediante las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el reconocimiento facial y la verificación de huellas dactilares, de acuerdo con los procedimientos establecidos por los prestadores autorizados del servicio.
La información recopilada durante la validación será confrontada con los datos reportados por los Centros Integrales de Atención (CIA) y los Organismos de Tránsito (OT), los cuales deberán remitir los registros correspondientes al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Este procedimiento busca garantizar la trazabilidad de cada proceso, verificar la autenticidad de los registros y asegurar que el beneficio sea otorgado únicamente a quien realmente cometió la infracción.
La implementación del SICOV será gradual. En una primera fase, la obligación recaerá sobre los Centros Integrales de Atención (CIA), que deberán operar con esta plataforma a partir del 3 de agosto de 2026. Posteriormente, el sistema se extenderá a los demás actores involucrados en el procedimiento, con el fin de unificar los procesos de verificación de identidad en todo el país.