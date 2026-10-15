Sura Investments mantiene perspectivas para la Bolsa de Colombia tras positivo desempeño en 2026

Sura Investments reveló sus expectativas sobre los activos colombianos para los próximos meses y mantuvo una perspectiva favorable, con oportunidades tanto en el mercado accionario como en la renta fija.
En su informe mensual de mercados de octubre, la firma elevó su posicionamiento en acciones de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) a sobreponderación, aunque considera necesario mantener una exposición moderada ante las valoraciones actuales y los desafíos macroeconómicos del país.
La decisión se da en un contexto en el que la bolsa local acumuló una rentabilidad de 28,76 % en lo corrido de 2026, luego de avanzar 5,76 % durante septiembre. Según el análisis de la compañía, el mercado accionario local ha sostenido su tendencia positiva pese a las presiones inflacionarias y al incremento de las tasas de interés.
El informe señala que el desempeño de las acciones ha estado respaldado por mejores perspectivas de utilidades empresariales, entradas de capitales y oportunidades asociadas a acontecimientos corporativos.
Sin embargo, Sura Investments considera que las valoraciones actuales y los retos que enfrenta la economía justifican mantener una posición moderada.
“Vemos oportunidades respaldadas por mejores perspectivas de utilidades y flujos de inversión, aunque consideramos fundamental mantener una posición moderada, teniendo en cuenta las valoraciones actuales y los retos que todavía enfrenta la economía”, señaló Mauricio Guzmán, Head de Estrategia de Inversión de Sura Investments.
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Visión favorable sobre la deuda local
En renta fija colombiana, la firma también conserva una perspectiva favorable, pese a que estos instrumentos registraron una caída de 0,65 % en septiembre.
El retroceso estuvo asociado al repunte de la inflación y al incremento de la tasa de referencia del Banco de la República, factores que presionaron al alza las tasas de los bonos.
Sura Investments considera que los niveles actuales de tasas ya incorporan buena parte de los riesgos fiscales, políticos e inflacionarios del país. La deuda local acumula una rentabilidad de 8,33 % en lo corrido de 2026, según el informe.
En el mercado cambiario, la compañía mantiene una posición neutral frente al dólar. El peso colombiano se depreció 2,64 % en septiembre, cuando la tasa de cambio pasó de $3.224 a $3.309, aunque acumula una apreciación de 12,34 % en el año.
La postura de la firma considera tanto los riesgos fiscales como la continuidad de los flujos de capital que han respaldado a la moneda.
Acciones globales, por encima de la renta fija
En su estrategia internacional, Sura Investments mantiene la preferencia por las acciones frente a la renta fija, apoyada en la resiliencia de la economía y las perspectivas de crecimiento de las utilidades empresariales, especialmente en compañías vinculadas con la inteligencia artificial.
La visión se mantiene pese a los resultados negativos de varios mercados durante septiembre: Europa retrocedió 4,9 %, América Latina cayó 1,15 % y Asia, excluyendo Japón, disminuyó 0,28 %.
En renta fija internacional, la firma favorece los instrumentos de menor duración, que son menos sensibles a los cambios en las tasas de interés. Esta posición responde al comportamiento de los bonos del Tesoro estadounidense, cuyos títulos de mediano plazo perdieron 2,04 % en septiembre, mientras que los de largo plazo retrocedieron 3,35 %.
“Las oportunidades de inversión no desaparecen cuando aumenta la volatilidad, pero sí requieren mayor selectividad. Nuestra estrategia global privilegia compañías con capacidad de crecimiento sostenido y, en renta fija, una exposición más moderada al riesgo de tasas”, explicó Guzmán.
La firma destacó la importancia de mantener portafolios diversificados y seleccionar cuidadosamente los activos para aprovechar oportunidades y gestionar los riesgos durante el último trimestre del año.