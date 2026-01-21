El factor determinante que revisará el Banco de la República para su decisión de tasas de interés en Colombia

El Banco de la República se enfrenta a su primera Junta Directiva correspondiente al mes de enero, reunión que será determinante por lo que pueda pasar con las tasas de interés en Colombia.
Dentro de los escenarios de análisis, el aumento del salario mínimo del 23 % condicionará, por completo, la votación que lleven a cabo los codirectores del emisor.
Las expectativas antes mostraban que las tasas de interés en Colombia podrían haberse quedado quietas hasta mediados de este año, pero ahora se habla de la posibilidad de que se dé un primer aumento en la Junta del próximo 30 de enero.
Los pronósticos apuntan a que este indicador saltaría, en lo corrido de este año, del 9,25 % al 11 %, un nivel que llevaría, de nuevo, al encarecimiento de los créditos y un resentimiento del crecimiento económico del lado del consumo.
Los factores determinantes para las tasas de interés en Colombia
Un reciente informe, del equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana, señala que el impacto inflacionario del salario mínimo reforzará el desanclaje de las expectativas de inflación y obligará al Banco de la República a subir con fuerza la tasa de política monetaria.
“Antes de la decisión por parte del gobierno de un aumento de 23%, las expectativas a un año acumulaban cuatro meses por encima del rango meta, pasando de 3,97 % en agosto a 4,54 % en diciembre, y es muy probable que para la encuesta de enero se ubiquen en un nivel superior, cercano al 6 %”, dice el análisis.
Ahora, con foco en las expectativas a dos años, si bien siguen ancladas al rango meta, acumulan también seis meses al alza y podrían ubicarse por primera vez desde octubre de 2023 por fuera del rango meta.
Finalmente, el informe explica que las expectativas de inflación serán determinantes de las próximas decisiones que tome el Banco de la República sobre las tasas de interés en Colombia.