Banco de la República tomaría trascendental decisión con tasas de interés en los próximos días

El 30 de enero se llevará a cabo la primera Junta Directiva del Banco de la República en la que se tomarán decisiones sobre las tasas de interés en Colombia, esto en un contexto de altas presiones sobre lo que sea la inflación del país a cierre de este año.
De acuerdo con los principales pronósticos, el emisor se decantaría por cambiar su postura frente a las más recientes decisiones, dados los nuevos datos de la economía nacional.
JPMorgan, BGT Pactual y Morgan Stanley ya habían dado a conocer, prematuramente, lo que pasaría con las tasas de interés en Colombia dado el nuevo aumento del salario mínimo, del orden del 23 % y muchísimo más arriba del 5,1 % dado a conocer por el DANE sobre la inflación del 2025.
Con base en estas nuevas cifras, es muy probable que el Banco de la República se enfoque ahora en contener el aumento de la inflación del lado del consumo, por lo que podría darse un aumento de las tasas que se mantendría a lo largo del año.
¿Viene fuerte aumento de las tasas de interés en Colombia?
Justamente en esta Junta se prevé podría darse el primer aumento, del orden de los 25 puntos básicos, para llevar el indicador hasta el 9,50 %, lo que haría regresar las tasas a niveles de abril del año pasado.
De acuerdo con algunos de los analistas del mercado, los aumentos podrían mantenerse durante todo el año, con ajustes de 25 puntos básicos, llevando a que a final de este 2026 las tasas de interés en Colombia se muevan entre el 10 % y el 11 %.
Lo anterior, hay que tener en cuenta, tendría también efectos sobre lo que pueda pasar con la compra de vivienda, cierres de proyectos de infraestructura, apetito por el consumo, pero se centraría en que la inflación para el resto de los hogares no suba tanto.
Recomendado: Inflación en Colombia para 2026: Esto la moverá con fuerza
Las perspectivas muestran que el IPC del país ya no cerrará por debajo del 5 % este año, sino que volvería a rozar el 7 %, pendiente de que el precio de los alimentos quite presión al indicador.