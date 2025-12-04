Tasas de interés en Colombia podrían subir si se materializan estos riesgos

El Banco de la República tomará una nueva decisión sobre las tasas de interés en Colombia. La Junta se va a reunir el próximo 19 de diciembre, en lo que será la última reunión de este año.
Los pronósticos de los analistas locales apuntan a que la tasa de política monetaria, definitivamente, no se va a recortar. Entre las múltiples causas, una inflación más alta de lo previsto está generando una presión extra sobre el actuar del Banco de la República.
Las tasas de interés en Colombia, de momento, van en el 9,25 %, a pesar de que a comienzos de año se preveía incluso que estas pudieran llegar a bajar de la frontera del 7 %.
Ha mencionado la Junta Directiva que los codirectores que votan por una política restrictiva argumentan que la inflación sigue creciendo en algunos escenarios, sobre todo del lado de aquellos que afectan más directamente a los hogares del país.
Mayores precios de los alimentos, así como servicios públicos más altos, generan complejidades para que el emisor piense en que las tasas de interés pudieran bajar.
Expectativas clave para las tasas de interés en Colombia
De hecho, hay algunos analistas locales que aseguran que, dadas las nuevas condiciones del mercado local y extranjero, el país pudiera ver una nueva y última alza antes de que se acabe el año, decisión que iría en contra de lo que pide el mismo gobierno del presidente Petro.
Entre los factores que condicionaría con fuerza este escenario, uno de los más importantes se centra en que el país pudiera ver un encarecimiento inesperado de los alimentos, dadas condiciones internacionales sobre precios de algunos insumos.
También pudiera verse presionada esta decisión en caso de que el dólar vuelva a tener un fortalecimiento antes de que se termine el año, aunque la tasa de cambio se ha mantenido relativamente estable, con picos de volatilidad al alza.
Y, finalmente, el mismo Banco de la República ha dejado en claro que cualquier decisión al alza desproporcionada del salario mínimo en Colombia empujaría a que el Banco tome decisiones, incluidas las tasas de interés, para contener el coletazo de la inflación para el año entrante.