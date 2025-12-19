¿Por qué el Banco de la República podría subir las tasas de interés?

Existe la posibilidad de que el Banco de la República sorprenda con una nueva alza en las tasas de interés durante su última Junta Directiva de este año. La decisión se conocerá después de la 1:00 de la tarde.
Varios hechos condicionan la postura del emisor, siendo la más importante el hecho de que la inflación del país no se desacelera a los niveles previstos a inicios de año y hay señales sobre la política económica del Gobierno que generan riesgos.
Si bien el grueso de los analistas del mercado pronostica que las tasas de interés en Colombia se van a mantener intactas en el 9,25 %, hay quienes explican que con miras a que el IPC del año entrante podría ser más alto al esperado, es necesario tomar decisiones con anticipación.
Uno de los condicionales que podrían determinar que el emisor opte por un aumento de su política monetaria se centra en que el ajuste de dos dígitos del salario mínimo pase factura dado que hay todavía importantes precios locales indexados a esa variable.
Esto vendría para las tasas de interés en Colombia
Adicionalmente, el hecho de que el país pueda ver un incremento del consumo a cierre de año con mejores expectativas para el mercado laboral podría también condicionar la decisión que tome la Junta.
Desde el plano internacional, el emisor ha sido reiterativo en que el encarecimiento del financiamiento internacional podría generar presiones extra para el país.
Y, finalmente, si bien las expectativas sobre el dólar en Colombia siguen estables, un fortalecimiento de la tasa de cambio podría ser también un riesgo para la inflación sobre todo entendiendo que hay año electoral en el país, por lo que habría que tomar medidas desde el lado de las tasas de interés en Colombia.
Recomendado: Goldman Sachs advierte que Colombia se expone a una nueva rebaja crediticia tras la decisión de Fitch
Los principales pronósticos sin embargo aseguran que en 2026 Colombia podría ver una tasa de política monetaria del orden del 10 %.