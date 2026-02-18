Reciente dato de inflación volvería a condicionar alza de tasas de interés en Colombia

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, ha dejado en claro que cualquier decisión que se tome sobre las tasas de interés en Colombia tendrá muy en cuenta lo que pase con el comportamiento de la inflación.
El más reciente dato del DANE muestra que el IPC subió hasta el 5,35 %, nivel que confirma la reactivación del alza de algunos precios que son clave para la economía nacional, por lo que sería necesario mantener una política monetaria restrictiva.
Según los analistas locales, la tendencia de las tasas de interés en Colombia, para lo que resta del año, se enfoca en ver aumentos, llevando incluso a que el indicador se acerque a la barrera del 12 %, pendiente de la materialización de nuevos riesgos para la inflación.
Las expectativas en lo que se refiere al segundo mes del año indican que el IPC va a seguir fortaleciéndose, por lo que habrá que tomar medidas para quitarle peso a la inflación desde frente como el del consumo.
Esto pasaría con las tasas de interés en Colombia
Un informe del BBVA Research explica que, a pesar de que ya no se observará el impacto de la emergencia económica sobre las bebidas alcohólicas y de que se implementará un alivio de $500 en el precio de la gasolina se prevé que el proceso inflacionario continúe en febrero e incluso se intensifique.
“Anticipamos que estas presiones alcistas sigan originándose principalmente en los servicios, dado su carácter intensivo en mano de obra y su capacidad para trasladar mayores costos laborales a los precios finales. Sin embargo, también prevemos que dichas presiones se manifiesten en los bienes, como resultado de un mayor consumo asociado al aumento de los ingresos de los hogares”, dice el documento.
Dado este escenario, dice el análisis que se refuerza la decisión de la Junta del Banco de la República de incrementar la tasa de política monetaria, teniendo en cuenta que la inflación sin alimentos ni regulados aumentó en 37 puntos básicos frente a diciembre de 2025.
“Los próximos tres meses serán de vital importancia, ya que en este periodo se reflejará la mayor parte de los efectos del ajuste del salario mínimo sobre la inflación. En este contexto, seguimos esperando que la Junta aumente la tasa en 200 pb adicionales, para completar un incremento total de 300 pb durante 2026”, indica el análisis.