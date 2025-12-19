Tasa de interés en Colombia Noticias económicas importantes

Tasas de interés en Colombia: ¿Qué podría decidir el Banco de la República en su última Junta del año?

Hoy se llevará a cabo la última Junta Directiva del Banco de la República y habrá decisión de las tasas de interés en Colombia

Por: -
meta de inflación
Junta del Banco de la República. Imagen: Prensa BanRep

Compártelo en:

Después de la 1:00 de la tarde la Junta Directiva del Banco de la República informará la decisión que tomó para las tasas de interés en Colombia de diciembre del 2026, última decisión del año y sobre la que hay altas expectativas.

De acuerdo con los analistas del mercado, varios hechos de la economía nacional estarían condicionando lo que podría pasar con la decisión siendo una de las más importantes la definición del salario mínimo.

tasas de interés en Colombia
Leonardo Villar, gerente del Banco de la República de Colombia, durante su intervención en Macro Vision 2025 de Itaú. Foto: Banco Itaú.

Ha mencionado el Banco de la República que la inflación más alta de lo previsto genera presiones sobre las decisiones que debe tomar el emisor para las tasas de interés en Colombia.

El incremento de las expectativas de inflación ha llevado también a que el emisor asegure que alcanzar la meta de inflación del 3 % podría darse solamente hasta el año 2027, momento en el que podría darse una estabilización en varios precios clave de la economía nacional.

Recortes de tasas de interés
La mediana de las respuestas le apuntan a que no haya modificaciones en tasa de interés el viernes 31 de octubre, igual que el mes pasado. Foto: Banco de la República.

¿Qué pasará con las tasas de interés en Colombia?

Con esto de base, los analistas del mercado aseguran, de acuerdo con la más reciente Encuesta de Opinión Financiera, que las tasas se van a mantener en el 9,25 % en esta Junta, aunque hay quienes explican que pudiera darse un incremento.

Lo anterior con base en que el salario mínimo en Colombia podría subir mucho más arriba del dato de inflación y la productividad laboral, generando nuevas alzas por la gran cantidad de precios que están indexados a esa variable.

Lo que parece ser definitivo es que, para el año entrante, el Banco se vería en la obligación de volver a aumentar las tasas de interés en Colombia, alcanzando incluso de nuevo el nivel del 10 %.

tasas de interés en Colombia
En abril, la Junta Directiva del BanRep accedió por primera vez en el año a hacer un ajuste en la tasa de interés. Foto: Banco de la República.

Recomendado: A pesar del descenso de la inflación en noviembre, el Banco Agrario ajustó las proyecciones para 2026 al alza

A ojos del gobierno Petro, vale recordar, un nivel de la tasa de política monetaria tan alta complejiza la recuperación de la actividad económica a través del consumo y de la inversión, por lo que piden constantemente el recorte de las tasas.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: tasas de interes colombia
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar