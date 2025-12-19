Tasas de interés en Colombia: ¿Qué podría decidir el Banco de la República en su última Junta del año?

Después de la 1:00 de la tarde la Junta Directiva del Banco de la República informará la decisión que tomó para las tasas de interés en Colombia de diciembre del 2026, última decisión del año y sobre la que hay altas expectativas.
De acuerdo con los analistas del mercado, varios hechos de la economía nacional estarían condicionando lo que podría pasar con la decisión siendo una de las más importantes la definición del salario mínimo.
Ha mencionado el Banco de la República que la inflación más alta de lo previsto genera presiones sobre las decisiones que debe tomar el emisor para las tasas de interés en Colombia.
El incremento de las expectativas de inflación ha llevado también a que el emisor asegure que alcanzar la meta de inflación del 3 % podría darse solamente hasta el año 2027, momento en el que podría darse una estabilización en varios precios clave de la economía nacional.
¿Qué pasará con las tasas de interés en Colombia?
Con esto de base, los analistas del mercado aseguran, de acuerdo con la más reciente Encuesta de Opinión Financiera, que las tasas se van a mantener en el 9,25 % en esta Junta, aunque hay quienes explican que pudiera darse un incremento.
Lo anterior con base en que el salario mínimo en Colombia podría subir mucho más arriba del dato de inflación y la productividad laboral, generando nuevas alzas por la gran cantidad de precios que están indexados a esa variable.
Lo que parece ser definitivo es que, para el año entrante, el Banco se vería en la obligación de volver a aumentar las tasas de interés en Colombia, alcanzando incluso de nuevo el nivel del 10 %.
A ojos del gobierno Petro, vale recordar, un nivel de la tasa de política monetaria tan alta complejiza la recuperación de la actividad económica a través del consumo y de la inversión, por lo que piden constantemente el recorte de las tasas.