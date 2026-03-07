Tecnología y datos: así se está redefiniendo la industria legal en Colombia

La tecnología también está transformando la manera en que operan las firmas legales. Desde la gestión de documentos y contratos hasta el análisis de datos para la toma de decisiones.
En conversación con Valora Analitik, Maximiliano Amor, director ejecutivo de LemonTech, explicó cómo estas herramientas están cambiando la gestión de los estudios jurídicos, el avance de su adopción en Colombia y los retos que plantea la incorporación de inteligencia artificial en la industria.
¿Qué es el Legaltech y cómo ha venido transformando los servicios jurídicos?
La industria Legaltech es el ecosistema que se está armando en torno a la tecnología en la industria legal. Básicamente, son distintos actores que de alguna manera están impulsando la innovación y la tecnología en servicio de la industria legal y sus distintos actores.
¿Qué tipo de tecnologías se utilizan para ofrecer soluciones en materia jurídica?
Hay distintos tipos de soluciones que las usan tanto estudios de abogados como gerencias legales o abogados independientes y que tienen que ver, por un lado, con la gestión legal en sí misma. Eso puede ser desde generación de contrato, revisión de documentos, seguimiento de causas, herramientas que puedan ayudar a automatizar las operaciones dentro de un estudio.
Los abogados trabajan con carga de tiempo. Entonces, por ejemplo, LemonTech es una solución de gestión legal de punta a punta en todo el viaje del cliente de un estudio de abogados y que permite reducir tareas administrativas.
¿Qué es LemonTech y cómo funciona el acompañamiento con las firmas legales?
LemonTech es una scale-up que nació en Chile. Tenemos presencia en toda la región en Latinoamérica y en Colombia estamos con poco más de 40 estudios y creciendo.
Nuestra solución la usan los estudios para llevar el seguimiento de la gestión del cliente, desde temas documentales o seguimiento de causas hasta la contabilidad en términos de carga de horas: cuánto tiempo le dedica un abogado a cierto proyecto con ciertas tarifas. De esa manera pueden facturar y luego cobrar.
Además, todo esto genera data y reportería avanzada que permite que los estudios puedan tomar decisiones estratégicas en virtud de seguir creciendo.
¿Qué papel juega la seguridad de la información dentro de la solución?
En la industria legal la reputación es fundamental y el tema de la privacidad de datos se tiene que respetar a cabalidad. Nosotros llevamos varios años en el mercado y la seguridad es uno de nuestros pilares.
Contamos con certificaciones vigentes de seguridad, políticas de privacidad de datos que estamos actualizando constantemente y las ponemos a disposición de nuestros clientes para que tengan la tranquilidad de que sus datos están resguardados y no hay filtración de ningún tipo.
De hecho, con la irrupción de la inteligencia artificial están saliendo muchas soluciones incipientes que no necesariamente cuentan con este tipo de certificaciones o medidas de seguridad, por lo que en esta industria es muy importante considerar eso al momento de elegir un partner.
¿Cómo está Colombia en adopción de tecnología en el sector jurídico?
Colombia tiene una adopción digital de las más altas en la región. Si la comparamos con otros sectores del mundo, todavía hay oportunidades de avanzar, pero en América Latina estaría entre el segundo y tercer lugar.
Eso habla de una señal de madurez. El mercado ya tiene cierta madurez y está abierto a adoptar nuevas tecnologías. También está muy impulsado por la exigencia de los clientes, tanto corporativos como personas naturales, que piden visibilidad y mejores tiempos de entrega. Eso se logra con tecnología. Entonces, de alguna manera, el mercado mismo está empujando a que los estudios adopten este tipo de soluciones.
¿Cuáles son los principales desafíos en la adopción?
Es una evolución constante. Hemos tropicalizado nuestra solución a cada mercado, estamos conectados a la jurisprudencia de cada país y entendemos las leyes de cada uno. Sin embargo, la adopción siempre es un desafío.
Está muy ligado a la visión de los socios en los estudios. Cuando hay un socio abierto a innovar en una industria que es muy tradicional, se abren las puertas más fácilmente.
En Colombia hay muchos abogados y muchos estudios. Eso hace que la competencia sea más alta y, al haber más competencia, los estudios buscan diferenciarse. La experiencia hacia el cliente final es la diferenciadora y ahí la tecnología juega un rol muy importante.
¿Cómo manejan la actualización frente a cambios en jurisprudencia?
Trabajamos con distintos portales oficiales de los países, estamos constantemente monitoreando y tenemos motores que van actualizando la jurisprudencia en los distintos mercados con la intención de estar totalmente vigentes.
Hay algunas soluciones nuestras que hoy día no tienen inteligencia artificial y otras que sí estamos desarrollando con esta tecnología. Nosotros consideramos que la IA siempre debe contar con supervisión humana, así que la vemos como una herramienta complementaria, no como una herramienta que reemplaza.
¿Cuáles fueron las principales conclusiones del Legal Spotlight?
Las exigencias del cliente colombiano están siendo cada vez más altas y eso obliga a los estudios a replantearse la manera en que hacen las cosas, no solo desde los procesos, sino también en cómo están cobrando, cómo manejan su data y cómo adoptan la inteligencia artificial.
Probablemente, los estudios que no abracen la tecnología y la IA dentro de un marco ético se van a ir quedando atrás y corren un riesgo reputacional e incluso de supervivencia. La tecnología está avanzando muy rápido y la competencia es alta. La diferenciación viene apalancada en tecnología sin dejar de lado el lado humano, porque es una industria muy relacional y de confianza.
¿Cuáles son los planes de expansión y expectativas de crecimiento?
Hoy estamos activamente en casi toda la región, con más de 1.200 estudios en Latinoamérica y algunos en Europa. Este año tenemos un foco agresivo de crecimiento en México, Colombia y Perú.
¿Cómo puede convertirse esta solución en una ventaja competitiva?
El gran diferenciador es que vuelve mucho más eficientes los procesos. Quita manualidad y permite optimizar tareas administrativas para despejar tiempo hacia la estrategia, el crecimiento y más trabajo legal.
Los estudios son empresas y se sustentan en rentabilidad y productividad. Esta solución apunta a optimizar procesos, disminuir tareas manuales y mejorar márgenes.
