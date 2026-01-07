Temporada 2026 de Fórmula 1: 30 carreras, 22 pilotos y numeración confirmada

La temporada 2026 de la Fórmula 1 quedó oficialmente definida con 30 carreras (24 Grandes Premios y 6 sprints) en el calendario mundial, y con la asignación de números oficiales para los 22 pilotos que competirán bajo las nuevas regulaciones de la categoría.
El calendario contempla seis eventos con formato sprint, los mismos que en 2025, pero con nuevas sedes y rotaciones: además de China y Miami, el sprint también se disputará en Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur. Por su parte, Bélgica, Austin, Brasil y Qatar vuelven a tener fines de semana tradicionales.
La temporada arrancará el 8 de marzo en Australia y cerrará el 6 de diciembre en Abu Dhabi, con más de ocho meses de actividad continua, desplazamientos y un componente logístico clave para escuderías, patrocinadores y organización.
En cuanto a los pilotos, la campaña también tendrá un sello claro: el vigente campeón del mundo correrá con el número 1, mientras que otros referentes cambiaron su numeración histórica. La identidad visual y estadística de la temporada estará marcada por estos dorsales, que serán protagonistas durante todo el año.
Cabe recordar que los números en F1 no son solo deportivos. También son activos de marca, generan negocio, fortalecen identidad y tienen impacto en ingresos por merchandising, marketing, imagen de pilotos y equipos y, en consecuencia, en la economía general de la categoría.
Calendario de carreras 2026 y horarios en hora colombiana
La temporada 2026 contará con carreras nocturnas, citas en sábado y jornadas de madrugada para América Latina. Estos son los días y horarios oficiales en hora colombiana:
- Australia (GP) – 8 marzo, 01:00
- China (Sprint) – 14 marzo, 00:00
- China (GP) – 15 marzo, 04:00
- Japón (GP) – 29 marzo, 02:00
- Baréin (GP) – 12 abril, 12:00
- Arabia Saudita (GP) – 19 abril, 14:00
- Miami (Sprint) – 2 mayo, 13:00
- Miami (GP) – 3 mayo, 17:00
- Canadá (Sprint) – 23 mayo, 13:00
- Canadá (GP) – 24 mayo, 17:00
- Mónaco (GP) – 7 junio, 10:00
- Barcelona (GP) – 14 junio, 10:00
- Austria (GP) – 28 junio, 10:00
- Gran Bretaña (Sprint) – 4 julio, 08:00
- Gran Bretaña (GP) – 5 julio, 11:00
- Bélgica (GP) – 19 julio, 10:00
- Hungría (GP) – 26 julio, 10:00
- Países Bajos (Sprint) – 22 agosto, 07:00
- Países Bajos (GP) – 23 agosto, 10:00
- Italia (GP) – 6 septiembre, 10:00
- España (GP) – 13 septiembre, 10:00
- Azerbaiyán (GP) – 26 septiembre, 08:00 (sábado)
- Singapur (Sprint) – 10 octubre, 06:00
- Singapur (GP) – 11 octubre, 09:00
- Estados Unidos (GP) – 25 octubre, 17:00
- México (GP) – 1 noviembre, 17:00
- Brasil (GP) – 8 noviembre, 14:00
- Las Vegas (GP) – 22 noviembre, 01:00
- Qatar (GP) – 29 noviembre, 13:00
- Abu Dhabi (GP) – 6 diciembre, 10:00
Las particularidades del calendario incluyen la carrera nocturna de Las Vegas con horario de madrugada en América y el Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará un sábado por ajustes locales de calendario.
Pilotos, equipos y numeración oficial para 2026
La parrilla 2026 tendrá 22 pilotos distribuidos en 11 escuderías. La numeración será clave para los aficionados y para la identidad de cada competidor. Así quedan los equipos:
McLaren
#1 Lando Norris
#81 Oscar Piastri
Mercedes
#63 George Russell
#12 Kimi Antonelli
Red Bull
#3 Max Verstappen
#6 Isack Hadjar
Ferrari
#16 Charles Leclerc
#44 Lewis Hamilton
Williams
#55 Carlos Sainz
#23 Alexander Albon
Racing Bulls
#30 Liam Lawson
#41 Arvid Lindblad
Aston Martin
#14 Fernando Alonso
#18 Lance Stroll
Haas
#87 Oliver Bearman
#31 Esteban Ocon
Audi
#27 Nico Hülkenberg
#5 Gabriel Bortoleto
Alpine
#10 Pierre Gasly
#43 Franco Colapinto
Cadillac
#77 Valtteri Bottas
#11 Sergio Pérez
Entre los datos curiosos destacan el uso del número 1 para el campeón vigente, el británico Lando Norris, y el cambio de número de Max Verstappen, que deja atrás el 33 para competir con el 3. Otros pilotos mantienen dorsales históricos que los han acompañado durante gran parte de su carrera.
Con estos elementos, la temporada se perfila como una de las más largas, competitivas y estratégicas en términos deportivos, comerciales y logísticos para equipos, patrocinadores y organización mundial.