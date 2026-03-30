Terpel incorpora a Coordinadora como aliado estratégico en su iniciativa Rumbo Terpel

Terpel ha venido fortaleciendo su propuesta de valor a través de su ecosistema de movilidad inteligente Rumbo Terpel, una plataforma que integra tecnología, suministro de combustible y gestión de información para optimizar la operación de flotas empresariales.
A través de esta solución, las compañías pueden acceder a datos en tiempo real sobre el consumo de combustible, los movimientos de sus vehículos, los horarios de abastecimiento y los montos de cada transacción.
Esta información facilita una toma de decisiones más precisa y oportuna, permitiendo optimizar recursos, mejorar la planeación operativa y elevar la eficiencia de las operaciones logísticas.
Uno de los casos que evidencia el impacto de este modelo es el de Coordinadora, que gracias al uso de la plataforma Rumbo Terpel ha logrado fortalecer el control de su flota, mejorar la visibilidad de sus operaciones y optimizar el consumo de combustible en sus recorridos.
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Coordinadora, caso de éxito de Rumbo Terpel
La herramienta le permite a Coordinadora contar con información detallada sobre cada vehículo, incluyendo ubicación, consumo y puntos de abastecimiento, lo que se traduce en mayor control operativo y eficiencia en la gestión diaria.
Además, el acceso a una amplia red de estaciones de servicio a nivel nacional respalda la continuidad de sus operaciones y apoya su capacidad de crecimiento.
Con este tipo de soluciones, Terpel consolida su rol como aliado estratégico de las empresas que dependen de la movilidad para operar, integrando tecnología, cobertura nacional y gestión de datos para responder a las necesidades del sector logístico.