Terremotos en Venezuela dejan de momento 164 muertos y casi 1.000 heridos

Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron el norte de Venezuela la tarde del miércoles, dejando hasta el momento un saldo de 164 personas fallecidas, 971 heridas y una emergencia de gran magnitud que mantiene en alerta a las autoridades por las continuas réplicas y los graves daños estructurales.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó el nuevo balance de víctimas durante una intervención telefónica en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), donde advirtió que la situación sigue evolucionando debido a los efectos de los dos movimientos telúricos consecutivos.
“Hasta el momento, la cifra que tenemos registrada es de 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las seis de la tarde”, señaló la mandataria.
Los sismos provocaron el colapso de edificaciones, interrupciones en servicios públicos y deslizamientos en distintas zonas del país. El estado de La Guaira, ubicado en la costa norte y cercano a Caracas, concentra algunas de las afectaciones más graves.
“Podemos decir que el estado La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre”, afirmó Rodríguez, al indicar que decenas de edificios se derrumbaron en esa región.
De acuerdo con los reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), después de los dos terremotos principales se han registrado más de 30 réplicas, algunas de ellas perceptibles para la población, lo que ha dificultado las labores de búsqueda y rescate.
El organismo explicó que el primer movimiento telúrico se produjo a unos 24 kilómetros de San Felipe, en el estado Yaracuy. Minutos después se registró un segundo evento sísmico de gran intensidad que afectó especialmente a ciudades cercanas como Maracay, Valencia e Isla Ratón.
Las autoridades venezolanas mantienen desplegados equipos de emergencia, cuerpos de rescate y personal médico en las zonas más afectadas, mientras continúan las evaluaciones sobre los daños.
Actualmente se presentan fallas eléctricas y algunos servicios de internet suspendidos.
USGS advierte sobre posible aumento de víctimas
La magnitud de la tragedia podría ser aún mayor. El Servicio Geológico de Estados Unidos publicó una evaluación preliminar en la que estima una probabilidad del 42 % de que el número final de fallecidos se ubique entre 10.000 y 100.000 personas, un escenario que dependerá de la confirmación de daños en las áreas más golpeadas por los sismos.
Por ahora, los organismos de socorro continúan las labores de búsqueda entre los escombros de edificios colapsados, mientras miles de personas permanecen en refugios temporales ante el riesgo de nuevas réplicas.
La emergencia se perfila como uno de los desastres naturales más graves registrados en Venezuela en las últimas décadas y mantiene en alerta a toda la región.