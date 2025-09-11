Estilo de vida Restaurantes y gastronomía

The Market: brunch con más de 12 estaciones y música en vivo en el restaurante del hotel Marriott Medellín

The Market arma más de 12 estaciones gastronómicas que no se repiten igual dos veces.

The Market, el restaurante que queda en el primer piso del hotel Marriott Medellín
The Market, el restaurante que queda en el primer piso del hotel Marriott Medellín. Foto: cortesía Marriot

The Market, el restaurante que queda en el primer piso de Marriott Medellín, cada domingo prepara un brunch con estaciones infinitas, música en vivo y un buen ambiente para los asistentes.

El último día de la semana entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p.m., el restaurante arma más de 12 estaciones gastronómicas que no se repiten igual dos veces. Hay semanas en las que lo colombiano domina con arepas rellenas, tamales, empanadas y arroz atollado, y otras donde los sabores italianos, mexicanos, españoles o asiáticos predominan.

The Market: brunch con más de 12 estaciones y música en vivo en el restaurante del hotel Marriott Medellín
Hay semanas en las que lo colombiano domina. Foto: cortesía Marriot

También hay parrilla, pastas al momento, ceviches, sushi fresco, hamburguesas, antipastos, pizzas artesanales y una panadería. Adicionalmente, cada domingo hay música en vivo con rock, tropical, crossover, pop, acústicos, entre otros.

Además de la comida, las bebidas están incluidas: mimosas, sangría, cerveza, refajo, jugos naturales y agua. Cabe resaltar que no hace falta ser huésped para ir al brunch, pero sí recomiendan reservar con tiempo.

Según informaron, la tarifa por persona es de $140.000, y los interesados podrán acceder a más información contactando por email: [email protected].

