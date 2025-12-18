Tierra Grata & Co cerró el 2025 con resultados positivos. La compañía, dedicada al diseño, construcción y venta de proyectos inmobiliarios, proyecta cerrar el año con una inversión cercana a $218.000 millones en preinversiones de capital, consolidando su rol en el sector de vivienda en Colombia.
En términos de empleo, a lo largo del año, la constructora generó cerca de 1.000 empleos directos e indirectos, y avanzó en el cumplimiento de sus objetivos de sostenibilidad, incluyendo el desarrollo de iniciativas con baja huella ambiental, diseños con valor urbano y paisajístico, y obras orientadas en el bienestar de las comunidades.
En ese contexto, la firma anunció que el próximo año llevará a cabo uno de sus proyectos más ambiciosos en sus 55 años de trayectoria. Este se define como “un nuevo hito urbano y arquitectónico para Medellín y el Valle de Aburrá”, tanto por la escala como por el impacto que se contempla a nivel económico, social y ambiental.
“Este anuncio marca el comienzo de una nueva etapa para la compañía, quienes construimos vivienda, definimos cómo se ve y cómo se vive la ciudad. Nuestro compromiso es impulsar proyectos que eleven la calidad de vida, fortalezcan la comunidad y aporten a un desarrollo urbano sostenible y responsable”, destacó Mauricio Mesa Londoño, gerente general de Tierra Grata & Co.
Mesa destacó que la idea de la compañía es fortalecer su posicionamiento como líder regional en vivienda de alto nivel, potenciar la innovación tecnológica en procesos constructivos y robustecer su estrategia ambiental.
Lo anterior en línea con su meta de contribuir al desarrollo local y nacional, y de mantener una presencia activa en lugares como Envigado, El Poblado, Las Palmas, Bello y Rionegro.
Detalles del proyecto
El denominado Tierra Grata Summit se trata de un desarrollo inmobiliario que contempla la construcción de apartamentos entre los 58 m² y 144 m², sumado a un circuito vial público que mejorará la movilidad del sector.
La iniciativa está pensada para contar con certificación EDGE, un estándar internacional creado por el International Finance Corporation (IFC) reconoce edificaciones que reducen en al menos un 20 % el consumo de agua, energía y materiales de construcción frente a los métodos tradicionales, garantizando así un impacto ambiental positivo y medible. La idea, entonces, es no solo ofrecer viviendas modernas, sino que contribuyan a la transición hacia ciudades más verdes.
De acuerdo con la constructora, durante la próxima década, este macro desarrollo generará cerca de 5.000 empleos directos e indirectos, beneficiando a cientos de familias vinculadas al sector de la construcción y actividades relacionadas.
