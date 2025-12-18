TikTok firma un acuerdo para crear una nueva empresa conjunta en Estados Unidos

El director ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew, dijo a sus empleados el jueves que las operaciones estadounidenses de la compañía se alojarán en una nueva empresa conjunta.
La entidad se llamará TikTok USDS Joint Venture LLC, según un memorando enviado por Chew. Como parte de la empresa conjunta, Chew afirmó que la compañía ha firmado acuerdos con tres inversionistas: Oracle, Silver Lake y MGX, con sede en Abu Dhabi. Indicó que la fecha de cierre del acuerdo es el 22 de enero, según afirmó CNBC.
Chew señaló que este joint venture de TikTok sería “de propiedad mayoritaria de inversores estadounidenses, gobernada por una nueva Junta Directiva de siete miembros con mayoría estadounidense y sujeta a términos que protegen los datos de los estadounidenses y la seguridad nacional de Estados Unidos”.
La compañía tendrá una participación cercana a 50 % en manos de los tres inversionistas mencionados, con un 15 % cada uno. Además, un porcentaje cercano a 30 % estará en manos de filiales de ciertos inversores de ByteDance, y casi el 20 % lo mantendrá ByteDance, según el memorando.
¿Cómo operará la nueva compañía?
De acuerdo con información de CNBC, el líder de TikTok dijo que la entidad será responsable de «proteger los datos estadounidenses, garantizar la seguridad de su preciado algoritmo, la moderación de contenido y la “garantía del software”.
Por su parte Oracle jugará doble rol, como inversionista y actuará como “socio de confianza en materia de seguridad” encargado de auditar y validar el cumplimiento de los “Términos de Seguridad Nacional acordados”, según el memorando.
Los datos confidenciales estadounidenses se almacenarán en los centros de datos de computación en la nube de Oracle con sede en EE. UU., escribió Chew.
La nueva entidad TikTok también tendrá la tarea de volver a entrenar el algoritmo de recomendación de contenido principal de la aplicación de video “con datos de usuarios estadounidenses para garantizar que el contenido esté libre de manipulación externa”, dice el memorando.