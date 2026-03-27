Finanzas personales

Así le notifican a un trabajador que está a punto de pensionarse en Colombia

Quienes están a punto de pensionarse en Colombia deben cumplir una serie de requisitos clave.

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heredar una pensión en Colombia
Reforma pensional: mujeres serían las principales beneficiadas con la reducción de semanas de cotización. Imagen: Prosperidad Social

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Varios son los puntos que tiene en cuenta la normativa local sobre el proceso para notificar a una persona que está por cumplir los requisitos para pensionarse en Colombia.

La ley insta a que los fondos y empresas hagan un acompañamiento a quien está próximo a jubilarse para, de esta manera, mantener un proceso sin mayores traumatismos.

De acuerdo con la ley vigente, en el régimen público, una vez que la persona radica la solicitud para pensionarse en Colombia, la entidad tiene un plazo legal para emitir una Resolución de Reconocimiento.

Indica la norma en Colombia que, en cualquiera sea el caso, este documento debe ser notificado formalmente al interesado.

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Se publica proyecto de decreto para trasladar dineros de fondos privados a Colpensiones. Foto: Valora Analitik

Documentos clave para poder pensionarse en Colombia

Adicionalmente, los trabajadores deben tener muy en cuenta que, con el objetivo de que un contrato de trabajo termine por la justa causa de «reconocimiento de la pensión», no basta con que el trabajador cumpla la edad y las semanas.

Para que el proceso se cumpla, el trabajador debe ser incluido en la nómina de pensionados, lo que quiere decir que ya tenga asegurado su primer pago.

El proceso para pensionarse en Colombia también obliga a que el empleador notifique al trabajador, con al menos 15 días de antelación, la terminación del vínculo laboral por esta causa.

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Imagen: Prensa de la Alcaldía de Villavicencio

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Finalmente, uno de los derechos clave del trabajador se centra en que puede decidir si quiere seguir desempeñando funciones después de cumplir los requisitos mínimos, esto será posible si no se le ha notificado formalmente la inclusión en nómina de pagos.

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Tags: pensionados en Colombia
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