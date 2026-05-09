Tradicional banco subió rentabilidad a cuentas de nómina y compite duro con otras entidades

Los usuarios de cuentas de nómina y pensión del Banco Popular ahora podrán organizar su dinero por objetivos específicos y, al mismo tiempo, obtener rendimientos sobre esos recursos sin necesidad de abrir productos financieros adicionales.
La entidad anunció la entrada en funcionamiento de los llamados “Bolsillos con rentabilidad”, una herramienta digital que permite separar el saldo disponible dentro de la misma cuenta y generar una tasa de 9,5 % efectivo anual con liquidación diaria de intereses.
La nueva funcionalidad comenzó a operar desde el 6 de mayo de 2026 y está dirigida a clientes que tengan cuentas de nómina o pensión. Según explicó la entidad financiera, el objetivo es ofrecer una alternativa que facilite la administración del dinero cotidiano, permitiendo dividirlo por metas como ahorro, gastos mensuales, emergencias o proyectos personales.
El mecanismo funciona directamente dentro de la cuenta principal, por lo que los usuarios no deben abrir cuentas de ahorro independientes ni trasladar el dinero a otros productos financieros. Cada cliente podrá crear distintos “bolsillos” desde la aplicación móvil del banco y asignarles un nombre y un monto específico. Desde el momento en que el dinero es separado, comienza a generar intereses diarios.
La entidad indicó que la rentabilidad aplica desde montos de un peso y que los recursos mantienen disponibilidad inmediata. Esto significa que el usuario puede mover dinero entre los bolsillos y el saldo general cuando lo requiera, sin restricciones operativas adicionales.
Para activar la herramienta, los clientes deben ingresar a la aplicación del banco, acceder al detalle de su cuenta y seleccionar la opción de Bolsillos. Posteriormente, podrán crear un nuevo espacio, asignarle un objetivo y definir el monto que desean separar. Una vez confirmada la operación, el dinero empezará a generar rendimientos automáticamente.
Además de permitir la creación y eliminación de bolsillos en cualquier momento, la plataforma también ofrece la posibilidad de programar ahorros periódicos. Con ello, los usuarios podrán automatizar transferencias internas destinadas a metas específicas, como viajes, pagos educativos o fondos de emergencia.
Luis Fernando Gómez, vicepresidente de Banca de Personas y Experiencia de Cliente del Banco Popular, señaló que esta solución busca facilitar la organización financiera de los clientes sin aumentar la complejidad en el manejo de sus productos bancarios. El directivo destacó que la entidad mantiene beneficios adicionales en sus cuentas de nómina y pensión, entre ellos cuota de manejo sin costo, transferencias ilimitadas y retiros gratuitos en más de 2.800 cajeros de la red Aval.