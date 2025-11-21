TransMiCable de San Cristóbal inicia el tendido de cable y supera el 78 % de avance

El proyecto del TransMiCable de San Cristóbal alcanzó, al 10 de noviembre de 2025, un 78,26 % de avance contractual, y entrará esta misma semana en una de sus fases decisivas: el tendido del cableado por el que circularán las 144 cabinas del sistema.
Durante los próximos dos meses se realizará el alado, tendido y empalme del cable, conformado por dos bucles:
- Bucle 1: de la estación 20 de Julio a La Victoria.
- Bucle 2: de La Victoria a la estación Senderos de Altamira.
En total, el cable tendrá una longitud de seis kilómetros.
Cabinas y equipos
En abril de 2025 llegaron 123 de las 148 cabinas previstas (incluyendo cuatro de reserva), actualmente almacenadas en la estación La Victoria. Las 25 restantes serán entregadas en el primer trimestre de 2026.
Cada cabina tiene capacidad para 10 pasajeros sentados.
El proyecto contempla 2,87 kilómetros de línea, 17.800 m² de espacio público, tres estaciones, 21 torres ya izadas, y un puente peatonal que conectará el portal de TransMilenio 20 de Julio con la estación del cable.
Una vez en operación, el sistema podrá mover 4.000 pasajeros por hora y por sentido, con un ahorro del 72 % en tiempo de viaje: trayectos que hoy duran 35 minutos se reducirán a cerca de 10 minutos.
Avance de estaciones
En enero de 2024, ninguna de las tres estaciones había iniciado obra. Al 10 de noviembre de 2025, así va el progreso:
• Estación 20 de Julio: 70 %
Se completó la estructura y el montaje de la plataforma electromecánica. El proyecto avanza en acabados finales. Incluye un puente peatonal de 61 metros de longitud y 3,6 metros de ancho que conectará los buses alimentadores con el TransMiCable.
• Estación La Victoria: 67 %
Terminada la estructura en tres niveles. En el nivel superior, donde será el abordaje, finalizó el montaje de la plataforma electromecánica. Avanza la instalación de la cubierta.
• Estación Senderos de Altamira: 71 %
Completada la estructura y el montaje de la plataforma electromecánica. En el parking de cabinas, ya se instalaron los rieles superior e inferior.