Transmilenio habilitará dos rutas para la temporada navideña en Bogotá: así funcionarán

La Alcaldía de Bogotá presentó ‘el Plan Integral de Navidad 2025’, una estrategia articulada entre todas las entidades de la Administración distrital para fortalecer la seguridad, la prevención y la convivencia durante la temporada decembrina, con énfasis en el control del uso de pólvora, la vigilancia en zonas comerciales y turísticas, y la gestión de la movilidad.
De igual manera, en ese marco, se anunció que Transmilenio habilitará dos rutas especiales para los usuarios.
¿Cuáles serán las rutas navideñas de Transmilenio?
Con lo anterior, estas serán las dos rutas especiales que se habilitarán:
- Del 13 al 24 de diciembre de 2025, estará disponible la ruta navideña troncal M09–H09. A partir de las 6:00 p. m., este servicio conectará el Portal Tunal con el Museo Nacional, realizando paradas en Parque, Biblioteca, Calle 40 Sur, San Victorino, Las Nieves, San Diego y Museo Nacional.
- También estará disponible la ruta navideña zonal A024, que conecta la Plaza de Bolívar y la Plaza Cultural Santamaria, funcionando desde el 13 al 23 de diciembre, con un horario de 6:00 p. m. a 11:00 p. m., lunes a sábado, y de 6:00 p. m. a 10:00 p. m., domingos y festivos.
De acuerdo con lo estipulado, estas rutas funcionarán, en estas mismas fechas, desde las 6:00 p. m. hasta el final de la operación.
“Transmilenio está listo para una Navidad más cercana, con refuerzo operativo y pedagógico en estaciones y portales”, señaló la gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz.
Movilidad para diciembre
De otro lado, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) activó un plan de gestión del tráfico con: 800 unidades en vía entre Agentes Civiles, Policía de Tránsito y el Grupo Guía, más de 500 acciones semanales contra el mal parqueo y 200 operativos de seguridad vial en zonas de alta afluencia, corredores estratégicos y eventos masivos.
“Nuestro objetivo es claro: que todas las personas lleguen sanas a sus destinos, evitar siniestros viales y mantener la ciudad en movimiento durante la época más exigente del año”, señaló la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.
Finalmente, la Administración distrital informó que el pico y placa se mantiene durante diciembre, excepto los viernes 26 de diciembre de 2025 y 2 de enero de 2026. El pico y placa regional aplicará el 8 de diciembre y el 12 de enero.