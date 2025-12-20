Finanzas personales

Transmilenio habilitará dos rutas para la temporada navideña en Bogotá: así funcionarán

Así funcionarán las rutas que habilitará Transmilenio durante la temporada de fin de año.

Transmilenio
Transmilenio habilitará dos rutas para la temporada navideña en Bogotá: así funcionarán. Foto: Cortesía Busscar

La Alcaldía de Bogotá presentó ‘el Plan Integral de Navidad 2025’, una estrategia articulada entre todas las entidades de la Administración distrital para fortalecer la seguridad, la prevención y la convivencia durante la temporada decembrina, con énfasis en el control del uso de pólvora, la vigilancia en zonas comerciales y turísticas, y la gestión de la movilidad.

De igual manera, en ese marco, se anunció que Transmilenio habilitará dos rutas especiales para los usuarios.

TransMilenio
Buses de TransMilenio. Imagen: Alcaldía de Bogotá

¿Cuáles serán las rutas navideñas de Transmilenio?

Con lo anterior, estas serán las dos rutas especiales que se habilitarán:

  • Del 13 al 24 de diciembre de 2025, estará disponible la ruta navideña troncal M09–H09.  A partir de las 6:00 p. m., este servicio conectará el Portal Tunal con el Museo Nacional, realizando paradas en Parque, Biblioteca, Calle 40 Sur, San Victorino, Las Nieves, San Diego y Museo Nacional.
  • También estará disponible la ruta navideña zonal A024, que conecta la Plaza de Bolívar y la Plaza Cultural Santamaria, funcionando desde el 13 al 23 de diciembre, con un horario de 6:00 p. m. a 11:00 p. m., lunes a sábado, y de 6:00 p. m. a 10:00 p. m., domingos y festivos.

De acuerdo con lo estipulado, estas rutas funcionarán, en estas mismas fechas, desde las 6:00 p. m. hasta el final de la operación.

“Transmilenio está listo para una Navidad más cercana, con refuerzo operativo y pedagógico en estaciones y portales”, señaló la gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz.

Movilidad para diciembre

De otro lado, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) activó un plan de gestión del tráfico con: 800 unidades en vía entre Agentes Civiles, Policía de Tránsito y el Grupo Guía, más de 500 acciones semanales contra el mal parqueo y 200 operativos de seguridad vial en zonas de alta afluencia, corredores estratégicos y eventos masivos.

“Nuestro objetivo es claro: que todas las personas lleguen sanas a sus destinos, evitar siniestros viales y mantener la ciudad en movimiento durante la época más exigente del año”, señaló la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

Finalmente, la Administración distrital informó que el pico y placa se mantiene durante diciembre, excepto los viernes 26 de diciembre de 2025 y 2 de enero de 2026. El pico y placa regional aplicará el 8 de diciembre y el 12 de enero.

