Atención | Trump anuncia que EE. UU. asumirá administración de Venezuela y liberará billonaria inversión en petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno se encargará de la administración en Venezuela, con miras a una transición.
Durante su rueda de prensa posterior a la operación que permitió la captura de Nicolás Maduro, Trump afirmó: “Vamos a gobernar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. Así que no queremos involucrarnos con la llegada de otra persona, y tener la misma situación que hemos tenido durante los últimos años”.
Y añadió: “Así que vamos a gobernar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. Y tiene que ser sensata porque de eso se trata”.
El presidente de Estados Unidos afirmó que: “Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo venezolano, y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y desean regresar a su país. Es su patria. No podemos arriesgarnos si alguien más toma el control de Venezuela sin tener en cuenta el bien del pueblo venezolano. Hemos tenido décadas de eso”.
Y enfatizó que “no vamos a permitir que eso suceda. Estamos ahí ahora, y lo que la gente no entiende, pero lo entienden mientras digo esto, estamos ahí ahora, pero nos quedaremos hasta que se pueda dar la transición adecuada. Así que nos quedaremos, esencialmente, hasta que se pueda dar una transición adecuada”.
Futuro del petróleo en Venezuela
El presidente Trump también se refirió al petróleo en Venezuela y afirmó que “haremos que nuestras gigantescas compañías petroleras estadounidenses entren, gasten miles de millones de dólares, reparen la infraestructura dañada y empiecen a generar ganancias para el país. Y estamos listos para organizar un segundo ataque mucho mayor si es necesario”.
