Trump amenaza con una investigación comercial tras multas de la Unión Europea contra Google y Apple

El presidente Donald Trump amenazó con iniciar una investigación comercial para “anular” lo que dijo eran multas discriminatorias impuestas por la Unión Europea contra empresas tecnológicas estadounidenses como Google y Apple.
El mandatario estadounidense lanzó la amenaza horas después de que Google recibiera una multa de casi US$3.500 millones en Europa, por un importante caso antimonopolio centrado en el negocio de tecnología publicitaria del gigante de las búsquedas.
“No podemos permitir que esto le suceda al ingenio estadounidense brillante y sin precedentes y, si sucede, me veré obligado a iniciar un procedimiento de la Sección 301 para anular las sanciones injustas que se están cobrando a estas empresas estadounidenses que pagan impuestos”, escribió Trump en Truth Social, de acuerdo con CNBC.
El medio añadió que la publicación llegó el día después de que Trump organizara una cena en la Casa Blanca con un grupo de altos ejecutivos de tecnología, quienes se turnaron para elogiar al presidente de EE. UU.
Relacionado: Trump amenaza con revertir acuerdos comerciales tras fallo judicial contra sus aranceles
¿Qué más dijo Trump sobre las multas de la Unión Europea?
El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, agradeció a Trump después de que un juez estadounidense emitiera un fallo favorable en el histórico caso antimonopolio contra Alphabet. Pichai expresó su agradecimiento por el diálogo constructivo de la administración.
Trump hizo otros comentarios: “Esto se suma a las muchas otras multas e impuestos que se han impuesto contra Google y otras empresas tecnológicas estadounidenses, en particular”, escribió. “¡Es muy injusto, y el contribuyente estadounidense no lo tolerará!”.
De acuerdo con CNBC, también criticó a la UE por “exprimirle miles de millones de dólares a Apple en impuestos atrasados y multas por supuestas prácticas anticompetitivas”.