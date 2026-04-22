Trump quiere que Italia juegue el Mundial en lugar de Irán: Ya envió delegado a la FIFA

Un enviado del presidente de Estados Unidos Donald Trump propuso ante la FIFA que la selección de Irán sea reemplazada por Italia en el Mundial 2026. La iniciativa fue atribuida a Paolo Zampolli, delegado de Trump en Italia, quien habría trasladado la idea tanto al entorno del mandatario estadounidense como al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
La propuesta aparece en un contexto de tensión internacional por la guerra en Medio Oriente tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán el 28 de febrero. Ese conflicto ha generado dudas políticas sobre la participación del seleccionado iraní en el torneo. Irán ya está clasificado al Mundial, pero su presencia ha sido objeto de debate por razones de seguridad y diplomacia internacional.
De acuerdo con el diario italiano Repubblica, Zampolli aseguró que planteó formalmente la sustitución de Irán por Italia, tetracampeona del mundo, argumentando su peso histórico en el fútbol internacional. La información fue posteriormente confirmada en declaraciones recogidas por el Financial Times.
Propuesta de Trump a la FIFA en medio del debate por la participación de Irán
En declaraciones citadas por Financial Times, Paolo Zampolli afirmó: “Confirmo que le sugerí a Trump e Infantino que Italia reemplazara a Irán en la Copa del Mundo. Soy italiano de nacimiento y sería un sueño ver a la Azzurra en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen la tradición para justificar su inclusión”.
La FIFA, sin embargo, ha reiterado que Irán mantiene su clasificación. Gianni Infantino señaló en una conferencia en Washington que la selección iraní debe participar en el torneo. “La selección iraní vendrá, sin duda. Irán debe venir si quiere representar a su pueblo. Se han clasificado y quieren jugar”, indicó el dirigente.
Irán integra el Grupo G del Mundial 2026 junto a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Sus partidos están programados en sedes de Estados Unidos, incluyendo Inglewood, California, y Seattle.
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Italia, campeona en cuatro oportunidades, quedó eliminada tras perder en el repechaje ante Bosnia en definición por penales, lo que la dejó fuera de su tercer Mundial consecutivo. Este resultado generó una crisis en su federación y la salida del técnico Gennaro Gattuso.