Trump y Zelenski se reúnen en la Casa Blanca para lograr acuerdo sobre guerra entre Rusia y Ucrania; asisten líderes europeos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá este lunes en la Casa Blanca con Volodimir Zelenski, mandatario ucraniano, con el fin de llegar a un acuerdo sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Líderes europeos también asistirán.
Esta reunión se da luego del encuentro entre Trump y Vladímir Putin que, aunque finalizó sin un acuerdo, ambos presidentes informaron “avances” en su conversación en Alaska.
Según informaron, también asistirá la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente francés, Emmanuel Macron; el jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente finlandés, Alexander Stubb, y el secretario general de la Otán, Mark Rutte.
Así las cosas, el presidente de Ucrania espera lograr avances que le brinden garantías de seguridad, y un acuerdo relacionado con los parámetros de la cumbre trilateral que está proyectado celebrar con Vladímir Putin.
Reunión entre Trump y Putin
Trump recibió el pasado viernes a Putin en Anchorage, capital de Alaska, con el fin de llegar a un acuerdo sobre la guerra con Ucrania. No obstante, al final de la reunión no llegaron a un acuerdo, pero afirmaron un “progreso”.
En ese sentido, el líder de Rusia informó en la rueda de prensa que: “Estamos convencidos de que para que el acuerdo sea duradero debemos eliminar todas las causas iniciales del conflicto. Se deben considerar todas las preocupaciones rusas, un justo balance de seguridad, en Europa y en el mundo entero”.
Mientras que Trump afirmó que “no hay acuerdo hasta que haya un acuerdo (…). Tuvimos una reunión sumamente productiva y se acordaron muchos puntos. No lo logramos, pero tenemos muchas posibilidades de lograrlo”.
Cabe resaltar que Putin invitó a Trump para que la próxima reunión sea en Moscú, capital de Rusia.
