Tu360 Bancolombia ofrece combos y descuentos de casi $1 millón en televisores y barras de sonido

El año 2026 se caracteriza por tener en su agenda diversos eventos deportivos donde se incluye fútbol, F1, atletismo, ciclismo, entre otros.
Sin embargo, el que más llama la atención entre los aficionados es la Copa Mundial de la FIFA en Canadá, México y Estados Unidos, que va desde el 11 de junio hasta el 19 de julio.
Pensando en los hinchas de este deporte y en su economía, Tu360 Compras de Bancolombia anunció una serie de promociones exclusivas en televisores Smart de la marca Samsung.
Una de las ofertas más destacadas es la del Samsung Televisor Smart 75” Crystal 4K U8200F, con un descuento especial del 25 %, pasando de $3.999.901 a $ 2.999.902. También se puede llevar con 499.984 Puntos Colombia.
Su procesador Crystal 4K deja ver tonos de colores vívidos con la potente tecnología 4K. Además, tiene un diseño MetalStream, que mejora el espacio de ubicación.
En otras características, permite personalizar la experiencia de pantalla con One UI Tizen, y finalmente, privacidad y seguridad garantizada con Sansumg Knox Security.
Pero también está un combo imperdible: Samsung TV 55 QLED 4K Smart TV + Barra de Sonido HW-B400, que se puede llevar por un precio final de $2.099.800.
Las personas interesadas en aprovechar el descuento que ofrece Tu360 Compras en el Samsung Televisor Smart 75” Crystal 4K U8200F, o el combo TV + barra de sonido, pueden acceder al enlace y adquirir los productos.
Adicionalmente, hay otras ofertas de televisores para todo tipo de consumidor, la cuales pueden ser consultadas directamente en la web de tu360 Compras de Bancolombia haciendo clic aquí.