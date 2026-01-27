Finanzas personales

Tu360 Bancolombia anuncia descuento del 35 % en producto indispensable para el regreso a clases

Pensando en el bolsillo de los colombianos, Tu360 Compras, la plataforma de Bancolombia lanzó una promoción imperdible en este producto.

Tu360 Bancolombia anuncia descuento del 35 % en producto indispensable para el regreso a clases. Foto: Tu360 Compras Bancolombia

Los colombianos se preparan para el regreso a clases, época en donde muchas veces salen gastos imprevistos pero necesarios para las actividades de colegio y universidad.

Por eso, pensando en el bolsillo de los ciudadanos, Tu360 Compras, la plataforma de Bancolombia que ofrece a diario grandes descuentos en sus diferentes categorías, lanzó una promoción imperdible en este producto.

Con un descuento especial del 35 %, pasando de $2.290.000 a $1.484.732 se encuentra disponible la laptop HP 245 G10 con 8 GB de RAM DDR4 y un SSD NVMe de 512 GB, garantizando rapidez y fluidez en el uso cotidiano.

Y es que además del precio tan atractivo, el portátil cuenta con potencia, portabilidad y eficiencia, diseñado para el trabajo diario, estudios y uso empresarial. Su procesador AMD Ryzen™ 5 7530U ofrece un rendimiento ágil para multitarea, navegación web, videollamadas y aplicaciones de productividad.

Así las cosas, las personas interesadas en aprovechar la oferta en Tu360 Bancolombia de la laptop HP 245 G10, pueden acceder por medio del enlace y realizar la compra.

