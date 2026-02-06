Tu360 Bancolombia: la opción para estrenar carro este 2026 con beneficios únicos y a buen precio

Estrenar carro es una de las tantas metas que se han propuesto las familias para este nuevo año 2026.
Y en la búsqueda de encontrar la mejor opción, incluyendo precios y confianza en el vendedor, Bancolombia brinda una alternativa con múltiples opciones en diferentes ciudades de Colombia.
En Tu360 Movilidad, los compradores tienen acceso a una amplia gama de ofertas en Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, Bogotá, Santa Marta, Cartagena y otras regiones del país.
Para Medellín, específicamente, está el Renault Kwid E-Tech 100 % eléctrico modelo 2026, por un valor de $72.990.000.
Es de tipo hatchback, con dirección electroasistida, tracción 4×2, seis airbags, cinco puertas, cojinería textil y capacidad para cuatro personas.
Entre sus atractivos se entra la agilidad, modernidad, movilidad sostenible, cero emisiones y tecnología práctica. Un vehículo completamente sostenible, factor muy importante para a nivel global.
Sin embargo, los autos usados también son una opción muy elegida por las personas.
Pensando en eso, Tu360 Movilidad tiene disponible una sección donde se encuentran alojados 1354 vehículos usados a la venta.
Entre esos está un Chevrolet Blazer modelo 2024 con un precio negociable de $150.000.000.
Su caja es automática, primer dueño, a gasolina, motor 3600 cc (3.6 L), dirección electroasistida, tracción 4×4, seis airbags, cinco puertas, cojinería de cuero y capacidad para cinco personas.
Así las cosas, las personas interesadas en adquirir los vehículos (Renault Kwid E-Tech 100 % eléctrico y Chevrolet Blazer) que ofrece Tu360 Movilidad de Bancolombia, pueden acceder al enlace y realizar su compra.