Ahora | Tumban nombramiento de Cielo Rusinque en la SIC, pero Petro firmó decreto con el que la podría volver a designar

Tras unas demandas de nulidad, el Consejo de Estado dejó sin validez el nombramiento de Cielo Rusinque en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
No obstante, Gustavo Petro, presidente de Colombia, se anticipó a la decisión y emitió el pasado 5 de marzo un decreto donde modifica las exigencias que se necesitan para ocupar el cargo, lo que lo deja con facultades para nombrarla nuevamente.
Según se pudo conocer en la sentencia proferida por la Sección Quinta del alto tribunal, la designación de Rusinque desconoció los estándares de idoneidad técnica que Colombia integró siguiendo recomendaciones internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).
El fallo dejó claro que para dicho cargo se requiere de un nivel de formación superior, y una experiencia profesional relacionada, la cual Rusinque no acreditó.
En concordancia, en analista Camilo Cuervo, socio en Holland & Knight, explicó: “La Sección Quinta determinó que la designada no cumplía con el requisito de formación académica, que exige contar con un título de posgrado en áreas afines a las funciones del cargo. En este punto, la Sala advirtió que uno de los títulos aportados correspondía a un “título propio” obtenido en el exterior, cuya equivalencia en el sistema colombiano no permitía establecer, con certeza, que correspondiera al nivel de maestría requerido.
Sobre el máster en Ciencia Política obtenido en Francia, se concluyó que “no tenía afinidad específica con las funciones técnicas de la Superintendencia de Industria y Comercio, relacionadas con temas como competencia, protección al consumidor, propiedad industrial o protección de datos”.
Cuervo también aclaró el tema de la experiencia solicitada. “El Consejo de Estado concluyó que no se acreditó de forma suficiente la experiencia profesional exigida. Aunque la norma establece un mínimo de 10 años de experiencia relacionada, en este caso solo se lograron demostrar 8 años y 6 meses. Esto se debe a que algunas de las certificaciones aportadas no detallaban las funciones desempeñadas o no evidenciaban una relación directa con las competencias propias del cargo”.
Destacado: Gobierno Petro se desmarca de la OCDE y baja requisitos para nombrar superintendentes de Industria, Financiero y Sociedades
¿Cuál fue el decreto que firmó Petro?
El presidente de Colombia firmó el Decreto 0226, mediante el cual baja requisitos para nombrar superintendentes de Industria, Financiero y Sociedades.
La nueva norma elimina los requisitos específicos para estos cargos, que fueron determinados hace una década en línea con las recomendaciones de la OCDE.
Con lo anterior, los requisitos para nombrar superintendentes de Industria, Financiero y Sociedades se regirán, ahora, con la misma tabla de los empleos de nivel directivo del Estado.
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