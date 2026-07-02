Túnel del Toyo logró avance clave para la conexión Antioquia – Urabá: Ya hay fecha de estreno

El Túnel del Toyo, es uno de los proyectos de infraestructura con mayor incidencia en la movilidad entre Antioquia y Urabá. La obra hace parte de las Autopistas al Mar y busca transformar la conexión terrestre entre Medellín y esta subregión, considerada estratégica para el comercio exterior colombiano por su cercanía con los puertos del Caribe.
En los últimos días se confirmó un avance relevante en la construcción del proyecto: el encuentro de los dos frentes de excavación del Túnel 0. Este hecho técnico marca una etapa determinante en el desarrollo de la obra, pues permitirá avanzar hacia las actividades necesarias para completar la infraestructura y habilitar su operación.
De acuerdo con los anuncios conocidos sobre el proyecto, la puesta en funcionamiento del corredor se prevé para finales de 2026. La fecha dependerá del cumplimiento de los cronogramas de obra, de la terminación de los tramos pendientes y de la instalación de los sistemas requeridos para garantizar una operación segura.
Actualmente, el trayecto entre Medellín y Urabá puede superar las ocho horas, según las condiciones de las vías y el flujo vehicular. Con la entrada en operación del Túnel del Toyo y las demás obras asociadas al corredor, el tiempo de viaje se reduciría a cerca de cuatro horas, según ha señalado el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
Esta obra contará con 38 kilómetros de corredor y 18 túneles
El proyecto contempla cerca de 38 kilómetros de corredor vial y 18 túneles, entre los que se encuentra el Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, considerado uno de los más extensos de América Latina. Su construcción representa un componente central para mejorar la conectividad entre el Valle de Aburrá, el occidente antioqueño y Urabá.
Además de facilitar el desplazamiento de pasajeros, la infraestructura permitirá fortalecer el transporte de carga hacia los futuros desarrollos portuarios de la región. Esto podría mejorar la competitividad logística de Antioquia y ampliar las alternativas de conexión entre el interior del país y los mercados internacionales.