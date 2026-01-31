Noticias sobre reforma laboral

El límite clave que debe tener en cuenta una empresa para cuadrar turnos de trabajo

Los turnos de trabajo en Colombia deben cumplir ciertos límites con base en la reciente reforma laboral avalada.

Trabajadores en Colombia. Imagen: Tomada de la cuenta oficial en X de la Alcaldía de Envigado

Desde el año pasado aplican una serie de cambios importantes sobre los turnos de trabajo que se deben llevar a cabo en una empresa en Colombia.

Las modificaciones se aprobaron de la mano con la reforma laboral y van más allá de lo que pasa con las modificaciones sobre la jornada nocturna y diurna o el máximo de horas permitidas para trabajar a la semana.

Imagen: IDU

Esta organización de los turnos de trabajo en Colombia se hace con base en los límites que deben imponerse y el cuidado por el tiempo libre de los empleados.

De esta manera, dice la nueva norma, se pueden establecer turnos de máximo seis horas diarias y 36 horas semanales sin recargos adicionales por trabajo nocturno o dominical.

Trabajadores colombianos. Imagen: Cortesía del Ministerio del Trabajo

Más puntos clave de la distribución de los turnos de trabajo en Colombia

Al mismo tiempo, no se permite programar a un trabajador en dos turnos de trabajo diferentes dentro de un mismo día, pero si se puede aprobar este cambio en cargos de dirección o confianza.

Lo que se debe garantizar en todos los casos es que se otorgue a favor del trabajo, al menos, un día de descanso obligatorio a la semana, normalmente es el domingo, aunque puede pactarse otro día.

Imagen: Prensa MinTrabajo

La otra modificación clave sobre los turnos de trabajo tiene en cuenta el hecho de que la distribución de turnos debe ser lo suficientemente flexible para permitir permisos remunerados obligatorios para citas médicas, obligaciones escolares de los hijos o trámites judiciales.

Desde mediados de julio de este año la jornada laboral en Colombia cambia para que ahora solo sea posible trabajar un máximo de 42 horas a la semana.

