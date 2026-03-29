Ucrania ataca Ust-Luga, el mayor puerto exportador de petróleo de Rusia en el Báltico

Un ataque con drones ucranianos provocó este domingo un incendio en el puerto ruso de Ust-Luga, en el mar Báltico, uno de los principales puntos de exportación de petróleo de Rusia, confirmaron el gobernador regional y los servicios de seguridad de Ucrania.
«Hay daños en el puerto de Ust-Luga. No hubo víctimas», escribió el gobernador de la región de Leningrado, Alexander Drozdenko, en redes sociales, añadiendo que los equipos de rescate trabajaban para extinguir el incendio y que 36 drones fueron destruidos durante la noche en la zona.
El ataque fue reivindicado por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), cuyo director, Yevgeny Jmara, afirmó que los drones de largo alcance impactaron «exitosamente» la terminal petrolera del puerto, causando «graves daños». «Rusia pagará un alto precio por su agresión», dijo Jmara, advirtiendo que este tipo de operaciones «continuarán».
No es el primer golpe de la semana contra este enclave estratégico: el mismo puerto ya había sufrido daños el miércoles en otro ataque reivindicado por el ejército ucraniano. También fue alcanzado Primorsk, otro importante puerto ruso del Báltico.
Una infraestrutura clave bajo fuego
Ust-Luga es operado por Transneft, el monopolio ruso de oleoductos, y gestiona alrededor de 700.000 barriles diarios de exportaciones de petróleo. En 2025 procesó 32,9 millones de toneladas métricas de productos petrolíferos, consolidándose como un nodo fundamental de la economía energética rusa.
Este mes, Ucrania ha intensificado de forma notable sus ataques contra la infraestructura de exportación de crudo y combustible de Rusia, alcanzando los tres principales puertos de exportación del oeste del país: Novorosíisk, en el mar Negro, y Primorsk y Ust-Luga, en el Báltico.
Las ofensivas han generado graves interrupciones en el suministro de petróleo ruso en un momento especialmente sensible: Rusia es el segundo mayor exportador de petróleo del mundo y los precios del crudo superan los 100 dólares por barril en medio de la guerra con Irán.
Desde Kyiv, el SBU enmarcó los ataques en una estrategia deliberada: «El SBU, junto con las Fuerzas de Defensa, sigue trabajando de manera sistemática para reducir las capacidades financieras y logísticas del enemigo», señaló Jmara en un comunicado.
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