Un histórico estadio de Medellín volverá a recibir al fútbol profesional colombiano

El fútbol colombiano arrancará su segunda fecha con un cambio logístico relevante en Antioquia. Águilas Doradas jugará como local en el Estadio Cincuentenario de Medellín mientras se ejecutan las obras de remodelación del estadio Alberto Grisales, en Rionegro. La decisión fue confirmada por el club a través de un comunicado oficial, luego de que la Alcaldía de Rionegro informara, el pasado 30 de diciembre de 2025, el inicio de las intervenciones en su principal escenario deportivo.
El cambio de sede implica ajustes operativos, contractuales y económicos para el club, la Dimayor y los entes territoriales involucrados. Águilas Doradas deberá asumir costos logísticos adicionales relacionados con desplazamientos, adecuaciones técnicas y operación de partidos en una ciudad distinta a su sede natural.
El Estadio Cincuentenario, ubicado en la comuna 4 de Medellín, recibió el aval de la Dimayor para albergar partidos oficiales del FPC. El escenario está situado junto a la Universidad de Antioquia y cuenta con acceso directo al sistema Metro, un factor clave para la asistencia de público y la movilidad en días de partido.
La primera presentación de Águilas Doradas como local en este escenario será por la fecha 2 de la Liga, el domingo 25 de enero, a las 4:00 p. m., frente al Deportivo Pasto. El club utilizará el estadio al menos durante las primeras jornadas del campeonato, mientras avanzan los trabajos en Rionegro.
El impacto económico del traslado de Águilas Doradas a Medellín
Aunque no se han revelado cifras oficiales sobre el costo del traslado, mover la localía puede representar un incremento de entre 10 % y 20 % en los gastos operativos de un club durante el periodo afectado. Esto incluye alquiler del estadio, logística, seguridad, adecuaciones técnicas y transporte del plantel.
Para Medellín, el impacto es distinto. Cada partido del FPC genera movimiento económico en transporte, comercio informal, restaurantes y servicios cercanos al estadio. Según estimaciones de la Cámara de Comercio de Medellín, un evento deportivo profesional puede movilizar entre $300 y $600 millones en consumo indirecto por jornada, dependiendo de la asistencia.
El club agradeció públicamente a la Alcaldía de Medellín y al alcalde Federico Gutiérrez por facilitar el uso del escenario, destacando la rapidez en la gestión para garantizar el inicio del campeonato sin retrasos.
El Estadio Cincuentenario fue inaugurado en 1979 para conmemorar los 50 años de la Liga Antioqueña de Fútbol. Con una capacidad cercana a los 12.000 espectadores, es considerado el segundo escenario más importante de la ciudad después del Atanasio Girardot.
En los últimos años, el estadio fue sometido a procesos de recuperación y modernización. Además del fútbol, ha sido utilizado para disciplinas como rugby y eventos comunitarios, lo que le permitió mantenerse activo dentro del ecosistema deportivo de Medellín.