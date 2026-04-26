¿Por qué el Tottenham es hoy el peor negocio del fútbol mundial?: Esto pasaría si desciende

El Tottenham Hotspur, uno de los seis clubes fundadores de la Premier League en 1992 y vigente campeón de la Europa League, enfrenta una crisis que desafía toda lógica financiera. Con una plantilla valorada en 803 millones de euros, el equipo londinense se encuentra muy cerca de descender, ocupando los últimos puestos de la tabla y con la presión futbolística y psicológica de ver cómo sus rivales directos sí pueden ganar.
La inversión realizada para evitar este escenario ha sido, por decir lo menos, descomunal. En los últimos tres años, los Spurs han desembolsado 726 millones de euros en fichajes, una cifra que en la Premier solo superan el Chelsea y el Manchester City. Si se analiza el gasto neto (compras menos ventas), el saldo es de 466 millones de euros, lo que sitúa al club como el segundo con mayor déficit de transferencias en el periodo, solo por detrás del Arsenal.
Este desplome deportivo e institucional pone en riesgo una estabilidad de décadas. El club, que ha terminado dentro del Top 6 en 10 de las últimas 13 temporadas y que fue subcampeón de liga en 2017 y finalista de Champions en 2019, vive una inestabilidad sin precedentes. Tras el cese de Ange Postecoglou y la posterior destitución de Thomas Frank en febrero, el croata Igor Tudor apenas sostuvo el cargo durante 44 días. Ahora, bajo el mando de Roberto De Zerbi, el equipo busca un milagro matemático en las jornadas restantes ante Chelsea, Aston Villa, Leeds y Everton.
Impacto en derechos de TV y el desplome del valor de mercado
Un descenso del Tottenham no solo sería un fracaso deportivo, sino un terremoto para las finanzas de la Premier League. El precedente más cercano de un equipo de alta valoración cayendo a la Championship es el Leicester City en la temporada 2022/23, cuya plantilla estaba tasada en 444 millones de libras.
Sin embargo, la cifra del Tottenham duplica ese riesgo. Al caer de categoría, la pérdida inmediata de ingresos por derechos de televisión es el golpe más severo. Mientras un equipo de la zona baja de la Premier recibe aproximadamente 100 millones de libras anuales por este concepto, en la segunda división los ingresos por transmisión caen drásticamente, obligando a los clubes a depender de los «pagos paracaídas» para no quebrar.
La estructura salarial del club se volvería insostenible de inmediato. Jugadores con fichas de élite verían activadas cláusulas de reducción salarial automática, pero la presión real vendría del mercado de transferencias. Al perder la vitrina de la Premier y las competiciones europeas, el valor de activos clave se deprecia.
Por ejemplo, por Xavi Simons el club pagó una cifra récord de 65 millones de euros después de que el Bayern Munich desestimara la operación por orden de su presidente, Uli Hoeneß. En un escenario de descenso, sostener una inversión de ese calibre es inviable, forzando ventas a la baja para equilibrar los libros contables ante la normativa de Sostenibilidad y Beneficios de la liga.
Además, el componente financiero afecta a terceros. El Tottenham tiene acuerdos pendientes, como la opción de compra de 30 millones de euros por Joao Palhinha, actualmente cedido por el Bayern Múnich. El club ya ha confirmado que no activará dicha opción, lo que devuelve el problema financiero al equipo alemán.
El impacto se extiende a la infraestructura; un equipo en Championship difícilmente puede rentabilizar un estadio de última generación diseñado para noches de Champions League, lo que reduciría los ingresos por «matchday» y hospitalidad corporativa, fundamentales para el flujo de caja del club tras la salida de Daniel Levy de la presidencia en septiembre pasado.
El vacío de liderazgo y el factor de las lesiones crónicas
La crisis actual no puede explicarse únicamente por el gasto mal ejecutado; la falta de una estructura deportiva sólida y la ausencia de referentes han dejado al equipo sin capacidad de reacción. En los últimos 32 partidos de liga en los que el Tottenham comenzó perdiendo, el equipo no logró remontar ni una sola vez.
La salida del coreano Heung-Min Son dejó un vacío de liderazgo que ni los nuevos fichajes ni los cambios de entrenador han podido llenar. A esto se suma el factor de las lesiones: James Maddison y Daniel Kulusevski, pilares del juego ofensivo, no han podido sumar minutos esta temporada por problemas físicos.
El panorama se oscurece con la baja definitiva del capitán Cristian ‘Cuti’ Romero para lo que resta de la campaña y la ausencia de Mohammed Kudus desde inicios de enero. Jugadores jóvenes como Lucas Bergvall y fichajes costosos como Dominic Solanke también han pasado meses fuera de las canchas.
Roberto De Zerbi ha intentado un enfoque psicológico, exigiendo a los jugadores «entrenar con una sonrisa» o marcharse a casa, en un intento por romper la negatividad que rodea al vestuario tras episodios como los ataques racistas sufridos por el defensor Kevin Danso tras su error ante el Brighton.
El paralelismo con otros «grandes» que cayeron es inevitable. La Juventus en 2006 (por motivos extradeportivos) o el Atlético de Madrid en el año 2000 demostraron que el peso de la camiseta no garantiza un ascenso inmediato. Si el Tottenham desciende, se enfrentará a una Championship que hoy es la sexta liga con más ingresos del mundo, caracterizada por una competitividad física que suele devorar a plantillas diseñadas para el fútbol técnico de élite.
Recomendado: Así convierte Tottenham su estadio en una máquina millonaria: Podría romper récord en el fútbol inglés
Para salvarse, De Zerbi apuesta por “victorias seguidas», pero la realidad estadística muestra que al equipo se le ha olvidado cómo ganar. Las últimas fechas no son solo “partidos de tres puntos”; son la última oportunidad para evitar que una inversión de 726 millones de euros termine en el fracaso financiero más estrepitoso de la historia del fútbol moderno.