Relevante | Unilever, con marcas como Fab y Aromatel, vende su negocio de cuidado del hogar en Colombia y Ecuador

Unilever anunció este miércoles 28 de enero la firma de un acuerdo para vender de su negocio de cuidado del hogar en Colombia y Ecuador, el cual incluye marcas como Fab, 3D, Aromatel y Deja.
Frente a la decisión, Reginaldo Ecclissato, presidente de 1Unilever Markets en Unilever mencionó que “si bien esta fue una decisión meditada, se alinea con nuestra ambición de perfeccionar nuestro portafolio y enfocarnos en las categorías donde podemos liderar, innovar y crecer de forma sostenible”.
En ese sentido, la venta del negocio se hizo a Alicorp, una empresa de bienes de consumo en Perú, “con sólidas capacidades en el sector del cuidado del hogar, y confiamos en que, bajo su liderazgo, estas marcas y operaciones seguirán prosperando”, mencionó el presidente de 1Unilever Markets.
Por otra parte, Inverlink actuó como asesor financiero de Unilever en la venta de su negocio.
“Felicitamos a Unilever por estas operaciones de desinversión, que reflejan su estrategia continua de desprenderse de activos no estratégicos y reforzar su enfoque en su portafolio principal de Power Brands”, explicó Enrique Vargas, socio y líder del grupo de bienes de consumo y retail de Inverlink.
Sobre Alicorp, Vargas señaló que la transacción representa un paso en su expansión regional, “fortaleciendo su presencia en Colombia y Ecuador mediante la adquisición de marcas líderes en home care”.
