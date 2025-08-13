UNO Corp., poderoso grupo centroamericano, anuncia compra de Primax Colombia

Primax Colombia informó este miércoles, 13 de agosto de 2025, que los accionistas mayoritarios de la compañía, Inversiones Piuranas S.A. y Global Monastir S.L., firmaron un acuerdo de compraventa con sociedades afiliadas a UNO Corp., mediante el cual el grupo centroamericano adquirirá la totalidad de las acciones en poder de los vendedores.
De concretarse la operación, UNO Corp. pasará a ejercer el control de Primax Colombia. No obstante, la compañía aclaró que aún no se ha producido un cambio de control efectivo, ya que la transacción está sujeta a varias condiciones previas, entre ellas la aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en el marco del régimen de control previo de integraciones empresariales.
“Solo una vez se obtenga la autorización de la SIC se procederá al cierre de la operación en Colombia”, precisó Primax en su comunicado oficial.
UNO Corp. se queda con Primax Colombia: un jugador regional en combustibles y retail
UNO Corp., con más de tres décadas de trayectoria, es uno de los grupos empresariales más importantes en la distribución de combustibles en Centroamérica y parte de Latinoamérica. La compañía tiene presencia en Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Colombia, y administra una red de más de 1.800 estaciones de servicio.
En su portafolio destacan marcas como UNO Corp., Shell (bajo licencia en determinados mercados) y Biomax. Además, ha ampliado su alcance a sectores como la aviación, lubricantes, bitumen y tiendas de conveniencia. En este último segmento, gestiona más de 280 puntos de venta bajo las enseñas Pronto y Select.
La venta de Primax Colombia, ¿qué relevancia tiene para el mercado nacional?
La eventual entrada de UNO Corp. como accionista mayoritario de Primax Colombia se produce en un contexto de creciente competencia en el sector de combustibles y conveniencia, marcado por inversiones en modernización de estaciones, digitalización de servicios y expansión de formatos de retail.
De recibir luz verde regulatoria, la integración podría reforzar la red de estaciones y servicios asociados, consolidando a UNO Corp. como un operador de peso en el mercado colombiano, mientras que Primax accedería a mayores capacidades logísticas, tecnológicas y comerciales dentro de una red regional integrada.
La SIC tendrá ahora la tarea de evaluar los impactos de esta operación en materia de competencia y concentración de mercado antes de autorizar su ejecución definitiva.