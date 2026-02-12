Uno de cada tres vehículos que se vendieron en Colombia en enero fueron eléctricos o híbridos

El mercado de vehículos eléctricos e híbridos en Colombia comenzó 2026 con un crecimiento acelerado.
Según el más reciente informe de registros del RUNT, presentado por Fenalco y la Andi, en enero se matricularon 1.758 vehículos eléctricos, lo que representó un aumento del 82,6 % frente al mismo mes de 2025.
Este volumen equivale al 8,8 % del total de vehículos vendidos en el país durante el primer mes del año.
En el segmento de vehículos eléctricos, los SUV, automóviles y pick ups fueron los más vendidos. De manera similar, en el caso de los vehículos híbridos.
En cuanto a los vehículos híbridos también mostraron un desempeño destacado. En enero se registraron 5.437 unidades, un crecimiento del 73 % anual. Representando el 27% sobre el total de vehículos vendidos en enero.
Las marcas de carros más vendidas
Por marcas, BYD se posicionó como el líder indiscutible en eléctricos durante enero, con 741 matrículas, equivalente al 42,2 % del mercado. Le siguieron Chery (12,7 %), GAC (5,2 %), Chevrolet (4,2 %) y Renault (4,1 %). Estas cinco marcas concentraron el 68,3 % de los registros del mes.
En cuanto a líneas, el modelo BYD Yuan Up encabezó las ventas con una participación del 22,1 %, seguido por Chery Icar (12 %) y BYD Seagull (9,3 %), Gac Aion con el 4,8 % y Byd Yuan Plus con el 4,6 % del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas en el país. Estas cinco líneas representaron el 52,8 % del total de vehículos eléctricos matriculados en el primer mes del año.
Suzuki y Toyota lideran en híbridos
En el segmento híbrido, Suzuki ocupó el primer lugar con una participación del 17,7 %, seguido por Toyota (12 %), Mazda (10,8 %), Renault (10,8 %) y Kia (10,5 %). En conjunto, estas marcas representaron el 61,7 % del mercado.
El modelo más matriculado fue el Suzuki Swift, con el 9,7 % del total, seguido por Mazda CX-30 y Toyota Corolla Cross.
El mercado continúa creciendo en Bogotá, la ciudad con más registros de vehículos eléctricos, con 933 unidades, seguida por Medellín (324) y Cali (158).
No obstante, los mayores crecimientos porcentuales se observaron en ciudades intermedias: Armenia registró un aumento del 343 %, Villavicencio del 280 % y Barranquilla del 237 %, señalando una expansión del mercado más allá de los grandes centros urbanos.