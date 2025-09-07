UPME lanza convocatoria para modernizar la infraestructura eléctrica en Cauca y Nariño

La Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), adscrita al Ministerio de Minas y Energía, anunció la apertura de la convocatoria UPME STR 01-2025, dirigida a adjudicar el diseño, construcción y operación de dos proyectos estratégicos de transmisión eléctrica en el suroccidente de Colombia.
Con estas obras se busca modernizar la infraestructura eléctrica en Cauca y Nariño, y mejorar de manera decisiva la calidad del servicio en municipios históricamente aislados como San Andrés de Tumaco, Olaya Herrera, Barbacoas, Túquerres y sus alrededores.
Dos nuevas líneas de transmisión para el Pacífico nariñense
El proyecto contempla la ejecución de dos corredores eléctricos de gran alcance:
- Enlace Olaya Herrera – Buchelly (115 kV)
- Corredor Jardinera – Junín – Buchelly (115 kV)
Ambas obras permitirán interconectar a Nariño con el departamento del Cauca, reduciendo la intermitencia en el suministro y garantizando mayor estabilidad.
Según la UPME, se trata de la primera convocatoria en Colombia de este tipo para desarrollar infraestructura de transmisión en zonas apartadas, una apuesta que busca cerrar brechas históricas en acceso a la energía confiable.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, destacó la relevancia del proyecto:
“Este proyecto no solo llevará energía estable a miles de familias en el Pacífico nariñense y el sur del Cauca, sino que también les abrirá la puerta a nuevas oportunidades de desarrollo, empleo y bienestar. Estamos cumpliendo la promesa de que la Transición Energética Justa llegue a todas las regiones”.
Con la modernización de la infraestructura, las familias de la región podrán acceder a un suministro más confiable, lo que impactará en la educación, la salud, el crecimiento económico y la generación de empleo.
Convocatoria abierta hasta febrero de 2026
La convocatoria inició el pasado 11 de agosto de 2025 y permanecerá abierta hasta el 17 de febrero de 2026. Los interesados podrán consultar los términos en la página oficial de la UPME.
El proyecto hace parte de la estrategia Misión Transmisión, con la cual el Gobierno Nacional busca fortalecer el Sistema de Transmisión Regional (STR) y garantizar que la energía llegue de manera segura, continua y eficiente a todos los rincones del país.
Consulte la convocatoria oficial aquí: UPME STR 01-2025 – Enlace Olaya Herrera 115 kV