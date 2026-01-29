Parque Arauco S.A. reportó un sólido cierre de 2025, consolidando una tendencia positiva en sus principales indicadores financieros y operativos.
De acuerdo con los resultados entregados al mercado este jueves, la compañía registró un crecimiento de 21,2 % en sus ingresos anuales, que alcanzaron los US$402 millones. En tanto, la utilidad neta se incrementó 43 %, situándose en US$224 millones y el Ebitda aumentó 19,5 %, hasta US$285 millones.
El desempeño de la empresa que opera en Colombia, Chile y Perú estuvo respaldado por una tasa de ocupación históricamente alta de 95,7 % en su portafolio, un incremento de 16,4 % en las ventas anuales de los locatarios, así como de adquisiciones realizadas durante el año.
El crecimiento de las ventas fue generalizado a nivel regional. En Chile, el alza del cuarto trimestre alcanzó 13,1 %, con fuertes desempeños en Parque Arauco Kennedy, Outlets y Arauco Quilicura.
En Perú, las ventas aumentaron 21,7 % en moneda local, principalmente por la incorporación de Parque La Molina y el buen desempeño de Minka.
En Colombia, el portafolio también mostró resultados positivos, con un crecimiento de 10,1 % en moneda local, destacándose incrementos superiores al 20 % en Titán Plaza y Parque Alegra.
En este contexto, la compañía destacó que el mayor flujo de turistas continúa siendo un factor relevante para las ventas, aunque subrayó que el dinamismo del consumo local sigue siendo determinante, junto con la habilitación de nuevos espacios y ajustes en el mix comercial.
Francisco Moyano, gerente corporativo de Administración y Finanzas de Parque Arauco, señaló que los resultados confirman el buen momento de la empresa.
“La evolución de 2025 no solo reafirma la tendencia positiva observada durante el año, con un robusto aumento del Ebitda y de las ganancias, sino que también valida nuestra estrategia de crecimiento y nuestra mirada del negocio en el largo plazo”, afirmó.
Las expansiones de Parque Arauco
Durante 2025, Parque Arauco fortaleció su portafolio regional con nuevas operaciones. En abril concretó la adquisición de Open Plaza Kennedy en Santiago de Chile —hoy Parque Arauco Oriente— por US$193 millones, incorporando 69.500 metros cuadrados de superficie arrendable.
A esto se sumó, en julio, la compra del activo Minka en Lima por US$108 millones, que cuenta con 54.800 metros cuadrados de superficie comercial.
Asimismo, avanzaron importantes proyectos de expansión, entre los que destacan la ampliación de Parque Arauco Kennedy en Chile, el plan de reconversión de MegaPlaza Independencia y la expansión de MegaPlaza Ica en Perú.
Según la compañía, estas iniciativas han permitido capturar crecimiento inorgánico y fortalecer el crecimiento orgánico, impulsando el flujo de visitantes y las ventas.
De otro lado, en 2025 Parque Arauco realizó emisiones de bonos por más de US$150 millones y emitió el primer bono verde del sector inmobiliario retail de Sudamérica por US$42 millones, operación alineada con su nuevo Marco de Financiamiento Sostenible y orientada a financiar proyectos con impacto ambiental positivo.
El avance del multifamily y la sostenibilidad
Entre los hitos del año, Parque Arauco también destacó el avance en la categoría Multifamily. En Chile se anunció el primer proyecto de este tipo dentro de un centro comercial, en Parque Arauco Kennedy; en Colombia se inauguró LiveSpace Calle 72 y LiveSpace+ Calle 94 cerró el año en etapas finales de desarrollo; mientras que en Perú se abrió el primer Multifamily LiveSpace La Mar.
En sostenibilidad, durante 2025, la compañía mantuvo la clasificación AA en ESG MSCI, mejoró su puntaje en el Dow Jones Sustainability Index y fue reconocida por sexto año consecutivo en el Sustainability Yearbook de S&P Global.
En eficiencia energética, sobresalieron los proyectos de autogeneración solar en Colombia y Perú, incluyendo la planta fotovoltaica en techos de centros comerciales más grande de Sudamérica, ubicada en Parque Alegra en Barranquilla.
Finalmente, hay que mencionar que la firma inmobiliaria chilena culminó su proceso de reestructuración organizacional, implementando un modelo operativo que centraliza funciones de apoyo a nivel corporativo y otorga mayor autonomía a sus divisiones en Chile, Perú y Colombia.
