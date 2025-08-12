Grupo Aval presentó los resultados financieros del segundo trimestre de 2025, en los que registró un importante crecimiento de sus ganancias, pese a una reducción en los ingresos.
Entre abril y junio de este año, la utilidad del holding finalizó en $883.700 millones, lo que representó un crecimiento de 96,7 % frente al mismo periodo de 2024.
En contraste, los ingresos se redujeron 7,2 % hasta los $6,7 billones. En el mismo periodo del año pasado estos habían terminado en $7,2 billones.
En el acumulado del año los ingresos sumaron $13,2 billones y las utilidades $1,6 billones.
Grupo Aval agrupa entidades financieras como Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas y tiene el mayor administrador de fondos privados de pensiones y cesantías en Colombia (Porvenir), así como la corporación financiera más grande de Colombia (Corficolombiana).
Adicionalmente, está presente en Panamá a través de la operación de Multibank en Panamá a través de Banco de Bogotá.
Comportamiento de la cartera
Grupo Aval informó que la cartera bruta alcanzó los $199.4 billones, un crecimiento de 3,2 % frente al segundo trimestre de 2024; y los depósitos consolidados ascendieron a $211.8 billones, un alza de 6,8 % frente al segundo trimestre de 2024.
Al desagregar la cartera, el holding expuso que el 92,2 % de su cartera bruta en el segundo trimestre de 2025 fue local y el 7,8 % fue extranjera (reflejando la operación de Multi Financial Holding).
La cartera y leasing comercial creció 0,3 % durante el trimestre y decreció 0,3 % en el último año.
Asimismo, expuso que durante el año, la cartera denominada en pesos aumentó un 1,7 %, mientras que la denominada en dólares decreció un 2,2 % en dólares.
La cartera de consumo creció 3,6 % en el año y 0,5 % en el trimestre; y la de leasing hipotecario creció 20,1 % versus el segundo trimestre de 2024 y 2,8 % en comparación al primer trimestre de 2025.