Utilidades de Ecopetrol se habrían desplomado 35 % en el cuarto trimestre de 2025: Morgan Stanley

A medida que se acerca la publicación de los resultados financieros de las empresas listadas en la Bolsa de Valores de Colombia, diversos agentes del mercado comienzan a publicar sus pronósticos sobre su desempeño, en este caso, al cierre de 2025.
Una de estas es Morgan Stanley, que en un reciente informe publicó sus estimaciones sobre los ingresos, el Ebitda y las ganancias de un grupo de compañías colombianas, entre las que se cuentan Ecopetrol, Grupo Cibest, Cementos Argos y Millicom (Tigo).
El análisis destaca el sólido dinamismo de Colombia y Argentina, a pesar de un crecimiento moderado en otras empresas de América Latina. Sin embargo, al poner la lupa en las empresas locales, se pueden hacer varias lecturas.
Una de las más relevantes es la caída en las estimaciones de Ecopetrol, tanto en ingresos como en utilidades. Morgan Stanley estima que en el cuarto trimestre de 2025 los ingresos de la petrolera colombiana verían una caída de 11 %, que se ubicarían en US$7.130 millones en este periodo. En pesos colombianos serían cerca de $26 billones con la TRM actual.
En el caso de las utilidades de la principal empresa del país, entre octubre y diciembre de 2025, la expectativa es que se contraigan 35 %, con lo cual se ubicarían en US$579 millones, frente a los US$896 millones reportados en igual periodo de 2024 ($3,8 billones).
Al hacer la conversión a moneda local, las ganancias del último trimestre del año pasado llegarían a $2,1 billones.
¿Qué más espera Morgan Stanley de las empresas colombianas?
Siguiendo con Ecopetrol, el Ebitda ajustado crecería 10 %, y se ubicaría en US$2.803 millones. Con base en estos datos, la firma estadounidense ubicó la acción de la petrolera en sobreponderar.
Morgan Stanley analizó otros emisores relevantes en la Bolsa de Colombia, como es el caso de Grupo Cibest (Bancolombia), para el cual se espera un crecimiento en los ingresos de 8 % en el cuarto trimestre.
En el caso de las utilidades, excluyendo los efectos de una única vez, crecerían 3 % solo en el último corte del año y llegarían a $1,7 billones. En el caso de la acción de Cibest, la firma estadounidense recomienda subponderar.
Otra compañía revisada por Morgan Stanley es Cementos Argos. Para la empresa de cementos de Grupo Argos la expectativa es una reducción en sus ingresos de 3 %, los cuales llegarían a $1,26 billones.
Ahora, para Tigo (Millicom) que está en pleno cambio de control, los ingresos crecerían 5 % mientras que el ingreso neto se dispararía 422 %.
Lectura de la economía colombiana de Morgan Stanley
Otro informe de la firma estadounidense destacó que el Gobierno Petro avanza en un cambio estructural en la administración de los recursos de los fondos de pensiones, con implicaciones directas sobre el mercado de capitales, la deuda pública y la renta variable local.
Recordó el borrador de decreto del Ministerio de Hacienda que propone reducir de manera progresiva la inversión en el exterior de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), estableciendo un límite de 35 % en tres años y de 30 % en un horizonte de cinco años.
Actualmente, las AFP mantienen cerca del 48 % de sus portafolios invertidos fuera del país, lo que equivale a aproximadamente $255 billones, unos US$69.000 millones.
Bajo supuestos estáticos, la nueva regulación implicaría una relocalización potencial de hasta US$26.000 millones en cinco años. Sin embargo, si los aportes anuales —estimados en $42 billones— se canalizan principalmente hacia activos locales, la repatriación efectiva se reduciría a cerca de US$11.600 millones en ese mismo periodo.
En el mercado de deuda, los Títulos de Tesorería (TES) aparecen como los principales receptores de los flujos locales. El espacio legal para incrementar estas inversiones se estima en cerca de $90 billones. Las AFP ya poseen alrededor del 33 % del mercado de TES, participación que podría aumentar de manera relevante en los próximos años.
Mercado accionario: límites estructurales
Morgan Stanley destacó que el índice MSCI Colcap registró una valorización cercana al 25 % en dólares en el año y, durante 2025, las acciones locales prácticamente duplicaron su valor medido en esa moneda. El informe señala que la expectativa alrededor del decreto ha sido uno de los factores que han alimentado esta dinámica.
Sin embargo, el mercado accionario colombiano sigue siendo reducido en tamaño y liquidez, con restricciones regulatorias que limitan la concentración por emisor y el margen de crecimiento de las posiciones de los fondos institucionales.
