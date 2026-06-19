Vacantes de empleo para trabajar de forma remota en Colombia: estos son los requisitos 

Trabajar desde casa sigue siendo uno de los objetivos laborales más buscados por miles de colombianos. Sin embargo, encontrar vacantes remotas reales, con contratación formal y posibilidades de crecimiento, no siempre es sencillo.
En medio de esa demanda, una empresa tecnológica anunció la apertura de más de 40 puestos de empleo que podrán desempeñarse de forma remota desde distintos puntos de Colombia y América Latina.
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Se trata de Alegra, plataforma especializada en soluciones de contabilidad, facturación y administración para pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que inició una nueva convocatoria de talento con énfasis en profesionales capaces de incorporar herramientas de inteligencia artificial en su trabajo diario, aunque también abrió oportunidades para perfiles comerciales, contadores y especialistas en tecnología.
La búsqueda de este tipo de perfiles refleja una tendencia cada vez más visible en el mercado laboral. Mientras hace apenas unos años las vacantes tecnológicas estaban concentradas en programadores o especialistas en software, hoy las compañías están comenzando a exigir que profesionales de áreas comerciales, administrativas, financieras e incluso contables entiendan cómo utilizar herramientas de inteligencia artificial para mejorar productividad, automatizar tareas y tomar decisiones basadas en datos.
Según explicó la compañía, el objetivo no es reemplazar trabajadores con inteligencia artificial, sino encontrar personas que sepan aprovechar estas herramientas para generar mejores resultados y ofrecer una mejor experiencia a los usuarios. En ese sentido, la empresa aseguró que mantiene abiertas oportunidades para distintos perfiles profesionales y niveles de experiencia.
“Estamos en un momento en el que la IA ya es parte del día a día de nuestros usuarios y de nuestros productos. Por eso queremos personas que piensen AI first, pero que sigan poniendo a las personas en el centro: a nuestros clientes, a sus equipos y a las Mipymes que se apoyan en Alegra para crecer”, señaló el equipo de People & Talent de la compañía.
Requisitos para aplicar a las vacantes de empleo remotas
Las vacantes se concentran principalmente en dos grandes áreas: comercial y tecnológica. Por un lado, la compañía busca fortalecer sus equipos de ventas en países como Colombia y México mediante la contratación de profesionales con orientación a resultados, habilidades comerciales y capacidad para acompañar a clientes empresariales en la adopción de soluciones digitales.
Entre las posiciones abiertas se encuentra la de Account Executive dirigida a profesionales con experiencia en el sector contable, además de otros cargos enfocados en la atención de pequeñas y medianas empresas.
Por otro lado, existe una fuerte demanda de talento tecnológico. La empresa está contratando perfiles senior y cargos de liderazgo en áreas como desarrollo de software, gestión de producto, automatización basada en inteligencia artificial y operaciones de ingresos (RevOps). Entre los roles mencionados aparecen Node Developers, Product Managers, Product Owners y especialistas en AI Automation.
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En estos casos, la compañía está priorizando profesionales con más de cuatro años de experiencia y con capacidad para liderar proyectos de alto impacto, comprender el negocio de manera integral y utilizar herramientas de IA para optimizar procesos y acelerar resultados.
Uno de los aspectos llamativos de la convocatoria es que una parte importante de las vacantes está dirigida a contadores que cuenten con habilidades tecnológicas y capacidad de comunicación.
La empresa explicó que busca profesionales que puedan acompañar a los usuarios en procesos de migración tecnológica, resolver dudas relacionadas con herramientas contables y ayudar a las empresas a sacar mayor provecho de las plataformas digitales.
Para los interesados, las vacantes pueden consultarse y aplicarse directamente a través del portal de carreras de la compañía.