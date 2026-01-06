El presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump confirmó a través de sus redes sociales que Venezuela aceptó asumir unos compromisos de entregas de crudo a su país.
“Me complace anunciar que las Autoridades Interinas en Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado de alta calidad a los Estados Unidos de América”, dijo el mandatario en una publicación.
Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por el mismo presidente estadounidense, “para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de los EE. UU.”.
Recomendado: Se destapan cartas de EE. UU. sobre Venezuela: Trump quiere precios más bajos del petróleo
“He solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. El petróleo será transportado en buques de almacenamiento y llevado directamente a los muelles de descarga en los Estados Unidos”, agregó el mandatario.
El acuerdo se produce días después de que EE. UU. llevara a cabo un operativo en Caracas que terminó con la captura del presidente, Nicolás Maduro, quien recientemente compareció ante un juzgado de Nueva York por cargos asociados al narcotráfico.
En su reemplazo, quedó de mandataria encargada Delcy Rodríguez, vicepresidente de Maduro, quien fue la encargada de negociar con el mandatario estadounidense.